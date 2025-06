Derapaj major la adresa unui nou ministru al Cabinetului Bolojan. Gestul unui deputat AUR a stârnit controverse în mediul online

Noul ministru al Afacerilor Externe, reprezentanta USR Oana Țoiu, a devenit ținta glumelor în mediul online, după ce deputatul AUR Mihail Neamțu a publicat o imagine modificată cu aceasta. Gestul parlamentarului a stârnit amuzament pentru unii internauți, iar în rândul altora a provocat indignare.

Deputatul AUR Mihail Neamțu a postat, luni, în timpul procedurilor pentru instalarea noului cabinet guvernamental, o fotografie trucată cu Oana Țoiu, noul ministru al Afacerilor Externe. Ulterior, acesta a șters postarea, însă aceasta a fost salvată de mai mulți internauți și este republicată pe mai multe rețele sociale, fiind însoțită de comentarii de indignare sau glume la adresa reprezentantei USR. „Adevărul” a ales să nu republice imaginea.

Fotografia publicată de deputatul AUR este trucată altfel încât să pară că noul ministru de Externe are o privire încrucișată, iar nasul și conturul feței au fost modificate pentru a părea mai mari.

„Carisma”, invocată de deputatul AUR

Parlamentul a scris și un mesaj, vorbind despre rolul „carismei” în numirea USR, făcând trimitere la lipsa de experiență în domeniu politicii externe a Oanei Țoiu.

„Privesc atent această fotografie și înțeleg un adevăr esoteric, demult uitat de lumea profană: poți să nu ai studii, experiență și calificări profesionale dacă ai fost înzestrat cu un har special. I se spune 'carismă'.

Iată propunerea USR pentru conducerea Ministerului Afacerilor Externe...”, a scris parlamentarul AUR în descrierea imaginii publicate inițial pe Instagram.

Cine este Oana Țoiu

Oana-Silvia Ţoiu a absolvit Colegiul Naţional „Constantin Carabella” din Târgovişte (2004) şi apoi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti, specializarea Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate (2009).

În 2014, a fost bursieră în Statele Unite ale Americii, printr-un program oferit de German Marshall Fund.

A coordonat programe pentru tinerilor în domeniul antreprenoriatului şi implicării civice, activând în organizații precum Active Watch (2005–2007), AIESEC Bucureşti (2008–2009), Impact Hub Bucharest (2012–2015), Global Shapers (2015) sau The Entrepreneurship Academy (2015–2021). A fost implicată și în proiecte precum TEDx Bucharest, Social Impact Award şi Ropot Butiq.

În 2016 a fost secretar de stat în Ministerul Muncii în timpul Guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloș și a ajuns în USR în urma fuziunii cu PLUS.

Oana Țoiu este la al doilea mandat de deputat obținut pe listele partidului.

Atacuri la adresa femeilor propuse de USR

Nu este singurul atac la adresa propunerilor făcute de USR, partidul care a adus singurele femei în Executiv. După ce fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a susținut că Oana Țoiu și Diana Buzoianu sunt singurele riscuri din viitorul Guvern, șeful USR, Dominic Fritz, a avut o reacție ironică la adresa acestuia.

„Prea tinere, prea fără experiență, prea din afara politicii, prea… femei. S-a găsit politicianul bărbat, cu o experiență vastă în politica dâmbovițeană, care a împins România în criza economică din 2008, să dea astăzi lecții de competență la televizor, femeilor”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Comentariul făcut de fostul premier a fost transmis în cadrul unui interviu pentru Antena 3 CNN: „M-am uitat în CV și vă spuneam că am văzut niște studii relativ modeste, zero experiență profesională, aproape zero experiență politică și ești pus să gestionezi fie Ministerul de Externe, fie cealaltă doamnă Ministerul Mediului. Mi se pare un gest foarte riscant la de un partid, un gest riscant din partea celor care le-au desemnat".