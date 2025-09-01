Un lider PNL acuză PSD că se opune reformei administrației publice din cauză că „apără un sistem de care profită politic”

Preşedintele interimar al PNL Bistriţa-Năsăud, deputatul Robert Sighiartău, critică PSD, despre care spune că se opune reformei administraţiei publice iniţiate de premierul Ilie Bolojan pentru că „apără un sistem de care profită politic”.

„Oamenii care muncesc şi susţin prin taxe şi impozite bugetul de stat aşteaptă de la guvern un singur lucru: reducerea cheltuielilor statului şi folosirea banilor pentru investiţii relevante.

Premierul Ilie Bolojan face acest pas prin reforma administraţiei locale - tăieri de posturi inutile şi o administraţie mai eficientă. PSD se opune acestei schimbări pentru că apără un sistem de care profită politic.

E timpul ca administrația să fie mai suplă, mai eficientă și orientată spre rezultate. PSD trebuie să învețe să aibă respect pentru banii românilor”, a scris Sighiartău pe Facebook.

În județul Bistriţa-Năsăud nu a fost declanșat niciun protest al angajaților din cele 62 de primării, iar numărul de posturi ocupate în administrația locală reprezintă circa 65% din totalul posturilor prevăzute în organigrame, potrivit informațiilor furnizate luni AGERPRES de către subprefectul Atilla Decsei.

Recent, Coaliția de guvernare a discutat pachetul de măsuri fiscale și administrative care prevede concedieri în administrația publică, responsabilizarea primarilor și asumarea răspunderii Guvernului. Pachetul include majorări de taxe și tăieri de posturi, iar votul decisiv era programat luni seară, în plenul Parlamentului.

Cu toate acestea, pachetul a fost amânat până pe 15 septembrie, deoarece liderii coaliției nu au ajuns la un consens. Premierul Ilie Bolojan a avut susținerea USR, însă PSD și UDMR s-au opus propunerilor prezentate, potrivit Observator News. Ședința de Guvern programată pentru duminică a fost astfel anulată.

Potrivit calculelor, dacă s-ar fi aplicat reducerea de 45%, ar fi fost concediați efectiv doar aproximativ 13.000 de funcționari. Restul posturilor vizate ar fi rămas neocupate și nu ar fi generat concedieri efective.

Această amânare înseamnă că discuțiile privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarilor, consiliilor județene și instituțiilor publice locale vor continua, pregătind terenul pentru o decizie finală la jumătatea lunii septembrie.