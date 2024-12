Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat, duminică seară, că formaţiunea politică pe care o conduce îşi va asuma responsabilitatea unor "ministere-cheie", anume Finanţele şi Dezvoltarea, care vor fi preluate de Tanczos Barna, respectiv Cseke Attila.

"UDMR se alătură noului Guvern asumându-şi responsabilitatea unor ministere-cheie. Tanczos Barna va ocupa funcţia de ministru al Finanţelor şi viceprim-ministru, iar Cseke Attila va coordona Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Vom lucra pentru protejarea cetăţenilor şi pentru a readuce echilibrul şi raţiunea în procesul decizional!", a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

Într-un clip video postat pe aceeaşi reţea de socializare, liderul UDMR a amintit că formaţiunea sa politică a venit în campania electorală cu "soluţii raţionale".

"În campania electorală noi am propus soluţii raţionale, un program de guvernare raţional şi am spus că trebuie să se întoarcă vocea raţiunii în Guvernul României. Într-o situaţie dificilă din punct de vedere politic, într-o criză politică majoră şi într-o situaţie dificilă din punct de vedere bugetar ne-am asumat responsabilitatea de a intra în Guvern şi a contribui la rezolvarea acestor probleme pe termen scurt şi pe termen mediu şi lung. Noi am spus că vrem să fim prezenţi în acest guvern cu oameni foarte bine pregătiţi. Ne-am asumat Ministerul de Finanţe, un minister foarte greu, şi Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice", a spus Kelemen Hunor.