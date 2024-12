Kelemen Hunor susține că trebuie să existe un singur candidat la prezidenţiale din partea coaliţiei

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că trebuie să existe un singur candidat la alegerile prezidenţiale din partea viitoarei coaliţii de guvernare, dar acest lucru, spune el, nu înseamnă că nu mai pot fi şi alţii, din zona democratică.

"Trebuie să existe un singur candidat din partea coaliţiei. Asta nu înseamnă că nu poate să existe un candidat care tot din această zonă vine, dar nu trebuie să fie din coaliţie, fiindcă atunci ar începe balamucul, aşa cum am văzut cu Ciolacu şi cu Ciucă, ceea ce trebuie evitat. Dar, sigur, aici rămâne de analizat dacă e bine să fie unu la unu, dacă nu cumva se polarizează foarte tare electoratul sau trebuie să acceptăm că pe zona democratică există doi candidaţi, chiar trei, fiindcă după aceea în turul doi trebuie să ai rezerve. Deci, în acest moment, eu un singur lucru trebuie să spun: coaliţia trebuie să aibă un singur candidat. Asta nu înseamnă că din zona aceasta democratică nu pot să fie şi alţi candidaţi", a declarat Kelemen Hunor, la Parlament, scrie Agerpres.

El a subliniat că trebuie să existe un singur candidat din partea coaliţiei.

"Noi luăm în calcul să avem un singur candidat şi cine va fi acel candidat îl vom susţine. Nicuşor Dan a anunţat că urmează să candideze, aşa cum ştiţi, a şi spus că a vorbit cu mai mulţi lideri şi a preluat iniţiativa. Are un avantaj din acest punct de vedere, dictează ritmul, cadenţa. Deci, din acest punct de vedere, sigur, un primar general pleacă într-o astfel de cursă cu 300 şi ceva de mii de voturi şi cu această posibilitate de a coagula mai multe voturi în jurul lui. Dar n-aş vrea să intru în alte detalii, fiindcă suntem departe de a avea un nume din partea coaliţiei şi să vedem cum va arăta şi coaliţia", a explicat preşedintele UDMR.

Întrebat pe cine ar susţine acum - pe Nicuşor Dan sau pe Elena Lasconi-, în condiţiile în care UDMR şi-a anunţat anterior susţinerea pentru candidata USR, el a spus: "Suntem într-un alt film".

Kelemen Hunor a adăugat că a vorbit cu Nicuşor Dan, înainte ca acesta să-şi anunţe candidatura la prezidenţiale.

"A zis că are această intenţie, am stat de vorbă la telefon, nu în ziua în care a anunţat, cu multe zile înainte, nu mai ştiu exact, pe 8 sau pe 9 (decembrie - n.r.), am discutat cu Nicuşor Dan, el deja pregătea un astfel de anunţ. Mai multe detalii nu pot să spun, că n-a fost o chestiune formală, pur şi simplu mi-a zis că doreşte această candidatură şi eu am luat act de aceasta", a arătat acesta.

El a menţionat că până în prezent nu s-au discutat în coaliţie nume. "Nici măcar de profil nu am discutat, fiindcă eram preocupaţi de programul de guvernare", a mai spus liderul UDMR.