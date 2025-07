Titus Corlățean spune că actuala conducere a PSD ar trebui să plece. „Ai eșuat politic, faci un pas înapoi”. Cât de mult îl interesează șefia partidului

Senatorul Titus Corlățean consideră că actualii lideri Partidul Social Democrat trebuie să se retragă. Fostul ministru a vorbit Aleph New despre inadecvarea PSD-ului la ce s-a întâmplat în societate și a lăsat să se înțeleagă că va candida la congresul din toamnă al partidului.

Titus Corlățean a explicat în emisiunea OFF/ON The Record, că actuala conducere a PSD nu mai poate fi acceptată după ce a adus partidul la 13,7%, sub cota electorală a AUR.

„Când ai avut frâiele puterii și ai eșuat politic, este firesc să faci un pas înapoi”, a spus Titus Corlățean.

„Am rămas încremeniți”

Fostul ministru a fost întrebat care ar fi principala problemă pentru care PSD a pierdut alegerile prezidențiale de două ori la rând.

„A fost un cumul de doi-trei factori importanți. N-a fost cel mai bun candidat, au fost greșeli de gestiune, unele grave în campania electorală și iadecvarea PSD-ului la ce s-a întâmplat în societate. Am rămas încremeniți”, a răspuns senatorul social-democrat.

„Problema mea nu este de a candida eu pentru președinte, problema e de a vedea și de a ajuta la o echipă care înnoiască partidul”

Întrebat dacă va candida la congresul din toamnă al Partidului Social Democrat, Titus Corlățean a răspuns:

„Toată viața mea, cum mă știți nu am avut excese, nu am ieșit cu pieptul în față, am încercat să fiu util în echipî. Am avut lideri, însă. Chiar dacă nu v-au plăcut, am avut oameni extrem de performanți, Adrian Năstase pentru perioada intrării României în NATO, UE, pentru performanța economică a României, a fost performant. Guvernarea Victor Ponta a fost performantă și m-aș simți bine în echipe performante. În ultimii 11 ani și jumătate, cei care au condus partidul m-au pus pe banca de rezerve, dar nu și-au permis să nu mă folosească și extern, și intern. Problema mea nu este de a candida eu pentru președinte, problema e de a vedea și de a ajuta la o echipă care înnoiască partidul cu un alt stil, femei și bărbați. Nu prea mai avem multe femei, problemă, tineri, oameni adecvați schimbărilor.”

„Procentul ăsta de 13,7 % nu l-a mai avut PSD niciodată în istorie”

Titus Corlățean a subliniat că va susține „crearea unei echipe care să înnoiască partidul”.

„Ce va fi, vom vedeea. E prea devreme, nu am eu dilemele leadership, de șefie, dar cu certitudine e nevoie de o schimbare în bine pentru partid, altfel... Procentul ăsta de 13,7 % nu l-a mai avut PSD niciodată în istorie ”, a spus Corlățean la Aleph News.