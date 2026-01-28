search
„Suflet mic și murdar". CTP dezvăluie reacția lui Crin Antonescu când l-a rugat să-l susțină pe Nicușor Dan. Replica fostului candidat

0
0
Publicat:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a dezvăluit că a fost profund dezamăgit de refuzul lui Crin Antonescu de a-l susține pe Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în ciuda apelurilor directe pe care i le-a adresat. Jurnalistul îl acuză pe Antonescu de lipsă de responsabilitate politică pe fondul atacurilor recente la adresa premierului Ilie Bolojan. Replica lui Antonescu a venit prompt: politicianul respinge acuzațiile și îl ironizează pe gazetar.

Cristian Tudor Popescu FOTO Inquam Photos / Bogdan Ioan Buda
Cristian Tudor Popescu FOTO Inquam Photos / Bogdan Ioan Buda

„Când Crin Antonescu a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în turul 2, cu toate că l-am sunat și l-am rugat insistent s-o facă, am fost dezamăgit de lipsa lui de responsabilitate; mi-am spus că de vină este orgoliul rănit. Când s-a apucat să arunce niște declarații care îl așezau în AUR și la postul tv MarșMă, unde s-a și dus, mi-am spus că e din pricina frustrării și pentru că se consideră trădat de cele 3 partide care l-au «susținut», a scris Cristian Tudor Popescu într-un editorial publicat pe Republica.

El a afirmat că atitudinea fostului lider liberal a devenit însă mai problematică odată cu atacurile lansate la adresa lui Ilie Bolojan, pe care Antonescu l-a criticat public.

Totodată, CTP a subliniat că Bolojan renunțase la propria candidatură la Președinție pentru a facilita o susținere politică largă și că, în calitate de președinte interimar, își asumase deschis sprijinul pentru Antonescu. În acest context, atacurile sunt descrise ca fiind surprinzătoare și nejustificate.

„În clipa de față, premierul e atacat din toate părțile, practic nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat. Și Antonescu găsește nimerit să-l împroaște cu acuzații aberante, cum ar fi că e userist, că e un mit fabricat, că l-a evaluat greșit și că Bolomania e pe sfârșite... Ei, atunci e timpul să spun și eu că l-am evaluat greșit pe C. Antonescu. L-am votat dintr-o socoteală electorală, nu din considerente morale. Or, acum, constat că, dincolo de politică, domnul Crin Antonescu are un suflet mic și murdar”, a conchis jurnalistul.

Reacția lui Crin Antonescu

Crin Antonescu a reacționat, miercuri seară, în urma afirmațiilor făcute de Cristian Tudor Popescu, despre care afirmă că „ultima sa pasiune, domnul Bolojan, îl aduce într-o stare de tulburare”.

„Dl. Cristian Tudor Popescu îmi măsoară, repede și categoric, sufletul. Ultima sa pasiune, dl. Bolojan, îl aduce într-o stare de tulburare în care nu l-am mai văzut de pe vremea când apăra, cu aceeași fervoare, «justiția» dnei Kovesi («în poziția faraoancei Nefertiti») sau minunata instituție despre care scria «DNA este singurul lucru viu și adevărat pe care l-am văzut în 26 de ani în România, după Revoluție». Nu pot zăbovi prea mult în mâhnirea că sunt condamnat, cu suflet cu tot, în urgență. Nu sunt eu în măsură să mă plâng, când cineva ca Ion Diaconescu, fostul președinte țărănist, era calificat, după 17 ani de pușcărie politică sub comuniști, drept «troglodit politic» de către același acuzator public îndrăgostit (atunci de Iliescu)”, a scris Crin Antonescu pe pagina sa de Facebook.

El a ținut să facă mai multe precizări, afirmând că nu i-a solicitat niciodată premierului Bolojan susținerea pentru candidatura la prezidențiale, ci i s-a solicitat să candideze.

„1. Nu i-am solicitat niciodată dlui Bolojan susținerea pentru candidatura la prezidențiale. Domnia sa mi-a solicitat să candidez. 2. Dl. Bolojan nu mi-a «adus» susținerea PSD, UDMR sau PNL, ci a constatat-o. 3. Dl. Bolojan nu a renunțat la nici o candidatură sau, cel puțin, nu i-am solicitat eu acest lucru. De altfel, tema candidaturii lui Bolojan a apărut, strict propagandistic, în cursul campaniei, evident împotriva mea. 4. Ce a făcut sau nu a făcut dl. Bolojan în timpul campaniei nu voi discuta, pentru că mi-am asumat întreaga responsabilitate pentru rezultat (eșec, în cazul de față). 5. Nu am nici o legătură cu agitația de pe scena politică din România sau, eventual, din PNL (al cărui membru nu mai sunt și, desigur, nu voi mai fi). Am făcut și voi face considerații și comentarii atunci când îmi sunt solicitate, când, cum și despre cine vreau”, a scris Crin Antonescu.

El a conchis: „În fine, din respect pentru intelectul sclipitor, cu adevărat, al dlui CTP (despre sufletul altuia nu îmi permit să comentez pe Facebook) am, totuși, o rugăminte: nu vă expuneți ridicolului maxim, pretinzând că dl. Bolojan «nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat». Sunteți mulți. Sunteți aproape toți. Și, fiți liniștit dle CTP, ați câștigat totdeauna: și cu Iliescu împotriva lui Ion Diaconescu, și cu Băsescu, și cu Kovesi, și cu Iohannis și cu Nicușor Dan. Nici nu știu, sincer, de ce, după atâtea victorii, o fi România, citez, «în rahat».

Chiar nu mai putem măcar spune ceva, ăștia de-alde mine, cu «suflet mic și murdar»? Bolojenie ușoară!”

