Strategia partidelor Coaliției pentru contracararea AUR la europarlamentare

PSD și PNL vor să ia fața AUR la europarlamentare și să obțină rezultate cât mai bune printr-un discurs pro-european, liste de candidați pe măsură, dar și prin prezentarea importanței apartenenței la UE.

Cu aproape un an înainte de europarlamentare, marile partide din România încep să se pregătească de alegeri, mai ales că în ceafă le suflă un partid relativ nou, cu un discurs uneori anti-Bruxelles. Iar importanța UE pentru România rămâne esențială, mai ales că dinspre Bruxelles au plecat importante sume de bani în ultimii 16 ani, indiferent care sunt declarațiile politice, într-un context electoral sau altul.

Banii de la UE

Potrivit datelor de la începutul lui 2023, în cei 16 ani de apartenență la UE, România absorbise aproximativ 80 de miliarde de euro. Contribuția României la bugetul UE era de 26,4 miliarde euro, ceea ce însemna faptul că în mod cert statul nostru primise mult mai mult față de cât a dat.

Cei mai mulți bani au fost dați pentru sectorul agricol, mai ales pentru subvențiile directe către fermieri, către Programul „Infrastructură mare”, dar și pentru dezvoltarea regională. Practic, banii au mers către sectoare vitale, de la categorii socio-profesionale, zone de infrastructură (cum sunt drumurile) sau instituții locale (primării care au dezvoltate rețele de școli, grădinițe, creșe etc). Iar banii vor continua să vină atât din cadrul financiar multianual, dar mai ales prin des invocatul PNRR, unde realizarea de reforme aduce fonduri.

„Adevărul” a stat de vorbă cu reprezentanții principalelor două partide din România pentru a afla cum au de gând să acționeze pentru un rezultate cât mai bun la anul și contracararea discursului AUR cu orientări contra Bruxelles.

„Noi vom căuta să explicăm avantajele apartenenței la Uniune Europeană. Să arătăm că România a beneficiat de această apartenență, prin resursele care au fost alocate, dar și colaborarea cu statele membre. Arătăm că UE poate evolua ca proiect, mai ales dacă stânga are un cuvânt mai important, dominant. Europa a fost condusă în ultimii 30 de ani de dreapta, așa că trebuie să ne uităm cum poate îmbunătăți situația stânga europeană și să arătăm beneficiile”, a precizat Victor Negrescu, eurodeputat și vicepreședinte PSD.

„Podul de la Brăila s-a făcut cu finanțare de la UE, în procent de 85%. Multe dintre comunități au proiecte finanțate din bani europeni, cum sunt școli sau grădinițe. Mesajul anti-european înseamnă dorința de sărăcire a României, de izolare a României. E oportun să rămânem în UE, dar să exprimăm și mai mult punctele noastre de vedere”, a completat Victor Negrescu.

Întrebat care va fi linia mesajelor, europutatul PSD a precizat: „Sunt două direcții. Prima e partea națională. PSD depune eforturi la nivelul Guvernului să atragă bani și îndeplinire țintelor și jaloanelor din PNRR. La anul vom arăta îndeplinirea rezultatelor care vin din banii europeni, că am reușit să fructifică această apartenență. A doua dimensiune: ce facem la nivelul UE. Am reușit să introducem poziția de țară în numeroase teme: rezoluția privind aderarea la Schengen, bugetul european, amendarea PNRR. Fiecare coleg al meu a avut rezultate punctuale. Toate aceste aspecte vor fi arătate. La finalul zilei vrem să arătăm că România trebuie să fie reprezentată de oameni cu pregătirea necesară, persoane care se luptă pentru interesele României. Să avem rezultate palpabile. Acest lucru contează și acest lucru ne diferențiează de partidele extremiste. România a mai avut reprezentați ai unor extremiste, care se tot se lăudau că se luptă pentru țară - PRM și PNG -, dar nu am văzut nimic în acest sens”.

Raționali, cu accentul pe importanța UE

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a vorbit succint despre cum va încerca PNL să iasă în față și să promoveze și mesajele europene. „Încercând să fim raționali, normali, în zona de mesaje. Politicienii pot fi patrioți, naționaliști, dar trebuie să fie cu Europa. Nu ai cum altfel. Fără banii europeni, fermierii nu rezistă. Sunt subvenții mari pentru ei și știm cât de mult contează. Libera circulație a oamenilor, a produselor, este la fel de importantă. Apoi avem dezvoltarea orașelor, pentru că foarte multe lucrări se fac din fonduri care vin de la UE pentru comunități” , a precizat prim-vicepreședintele PNL.

Mai aplicat a fost Robert Sighiartău, vicepreședinte al PNL pentru teme externe și unul dintre cei implicați în discuțiile despre orientarea ideologică a liberalilor. „Trebuie să vedem în primul rând cât am pierdut. Că am pierdut mult electorat de dreapta - creștin democrat, conservator - pentru că o parte a liderilor PNL din ultimii ani au venit cu mesaje în dezacord cu filonul nostru creștin democrat, conservator. Au fost create confuzii. E și motivul pentru care pe teme legate de familie, Biserica, care țin de valorile creștinismului, partidul, prin decidenții săi, nu și-au asumat o direcție clară și au venit alții pe turnantă, care mimează valorile, dar prin program își asumă aceste lucru. De aici pierderea electoratului. Primarii și membrii partidului de la noi sunt în majoritate creștin democrați, conservatori”, a precizat Sighiartău, care a fost în perioada 2017-2021 secretar general al PNL.

„Trebuie să ne asumăm apăsat, serios, identitatea PNL și valorile creștin democrate. Sunt în simbioză, merg mână în mână. pentru a nu pierde electorat către naționalist populiști. Partidele de centru dreapta trebuie să-și asume valorile sale clasice, pentru că și la nivel european PPE s-a mutat uneori mult spre centru”, a completat fostul secretar general al PNL.

Legat de cum se vor evidenția liberalii față de alte partide pe zona de dreapta, Sighiartău a subliniat: „Vin patru rânduri de alegeri, diferite ca mesaje pe care să lansăm și cu candidați specifici pentru fiecare. Trebuie, prin oamenii pe care îi promovează partidul, să certifice că este un partid de dreapta care susține economie de piață, libertatea persoanei, susține familia, promovează valorile europene, pentru că noi sunt suntem conștienți de toate beneficiile apartenenței la UE. La anul PNL poate să vină cu alternativă având o listă cu de-a lungul timpului au promovat valorile de dreapta și care știu ce înseamnă, în cazul europarlamentare, ce înseamnă importanța Parlamentului European. Asta am spus și BPN. De multe ori am făcut compromisuri, nu concesii, față de doctrina noastră, așa că acum trebuie să venim cu cei mai buni oameni și cel mai bun program. E singura noastră șansă”.

Ce pot face partidele tradiționale

„Adevărul” a stat de vorbă și cu un politolog despre tema europarlamentarelor și posibilitatea să avem o ascensiune a partidelor radicale sau populiste la primul test din 2024. „Din start trebuie spus că nu e pentru prima dată în istoria recentă în care partidele cresc în sondaje sunt cele populiste sau care merg spre extreme. În context de europarlamentare, partidele cu discurs antieuropean reușesc să obțină rezultate bune, care ne îngrijorează. E foarte ușor pentru aceste partide să-și construiască discursul împotriva UE, care distruge valorile tradiționale, distruge un anumit stil de viață. O explicație este că genul acesta de partide reușesc să scoată rezultate mai bune și pentru că prezența e scăzută, iar ele ajung să fie mai bine organizate. Un electorat bine mobilizat, procentual duce mai sus un partid, față de alte partide. Referitor la cazul românesc, la AUR procentul dinspre diaspora va ridica și mai mult partidul. Așadar, rezultatele bune ale unor partide diferite de cele tradiționale, din marile familii politice europene, nu ar fi o surpriză”, a punctat George Jiglău.

Posibila soluție

În contextul confruntării cu partide populiste, politologul consideră că celelalte partide trebuie să joace cartea favorabilității UE. „Felul în care partide ca AUR încearcă să-și formuleze mesajele sunt ca la referendum: ne palce sau nu UE. Singurul discurs care poate contrabalansa discursul extremist e unul puternic proeuropean. Adică prezentarea discursului AUR ca o amenințare concretă față de tot ce a adus UE. Dacă nu se provoacă genul acesta de contrapondere, orice poziție mai moderată, fie nu va scoate oamenii la vot, fie va face să nu aibă succes. Trebuie jucate europarlamentarele ca un fel de referendum privind apartenența la UE”, a completat Jiglău.

Nu în ultimul rând, politologul consideră că trebuie alcătuite liste cu candidați cât mai buni și care să reprezinte electoratul care speră să-i voteze. „La europarlamentare avem aceste liste închise. În contextul listelor închise, responsabilitatea partidelor e foarte mare. La europarlamentare trebuie ca la locurile eligibile să fie mix de oameni: cu tracțiune electorală, apoi să fie oameni fideli partidului și care să știe cu ce se mănâncă Parlamentul European. Majoritatea celor care duc acolo se vor ocupa de politică europeană, nu vor mai fi prezenți pe plan intern și trebui să știe asta. Important în 2024 e că noi avem europarlamentare înainte de parlamentare. Va fi un fel de încălzire. La europarlamentare pot fi testați candidați inclusiv pentru parlamentare”, a afirmat specialistul.