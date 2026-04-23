Speculații privind desemnarea Ancăi Dragu ca premier tehnocrat. Dominic Fritz: „Acum este în Moldova și o apreciez mult”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi, 23 aprilie, că Anca Dragu, actuala guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, ar putea fi numită premier tehnocrat al României.

„A fost membru USR, a fost președinta Senatului ca membru USR. Acum este în Moldova și o apreciez mult”, a declarat Fritz despre Anca Dragu la Europa FM.

„Nu este vorba despre a vota sau a nu vota un om – este întrebarea: «Ce fundament ar avea o viitoare coaliție dacă există un partener care oricând poate să renege ceva deja creat și oricând își rezervă dreptul de a face o majoritate paralelă cu un partid extremist»”, declară Dominic Fritz

Anul trecut, în perioada în care partidele din coaliție negociau formarea guvernului și desemnarea unui premier, Ilie Bolojan l-a avertizat pe președintele Nicușor Dan că nu va accepta funcția de prim-ministru dacă șeful statului refuză creșterea TVA la 21%.

În acest context, a fost luată în calcul și varianta unui premier tehnocrat, fiind vehiculat numele Anca Dragu.

Cine este Anca Dragu

De profesie economist, Anca Dragu este fost ministru al Finanțelor Publice în Guvernul Cioloș.

Anca Dragu a fost prima femeie care a ocupat funcția de președintă a Senatului, ea fiind demisă în toamna anului 2021, după un vot covârşitor dat de noua majoritate parlamentară, formată din PSD, PNL şi UDMR.

82 de voturi au fost înregistrate pentru revocare, același număr fiind dat pentru instalarea în funcţie a lui Florin Cîţu.

În iarna anului 2023, Anca Dragu a fost votată guvernator al Băncii Naționale a Moldovei.

„După 27 de ani de activitate profesională, mă întorc în sistemul bancar. O nouă provocare, o nouă echipă pe care am avut astăzi onoarea să o cunosc şi împreună cu care voi contribui la accelerarea parcursului european al Moldovei”, spunea, atunci, Anca Dragu.