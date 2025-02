Șoșoacă a rămas la consultări la Cotroceni, în timp AUR şi POT îl susțin pe Georgescu la Parchetul General. „Să îl apere. E dreptul lor”

Președinta S.O.S România, Diana Șoșoacă, a declarat, miercuri, că ridicarea din trafic a lui Georgescu „înseamnă că s-a întâmplat ceva grav”.

„Dacă este aşa şi, din punct de vedere juridic, dacă este o situaţie de urgenţă, se impune aşa ceva, dacă l-or fi citat şi n-a răspuns la citaţie. N-am cum să răspund, că nu sunt implicată în dosar, pot doar să expun opinii”, a afirmat preşedinta S.O.S. România.

Despre decizia AUR și POT de a merge la Parchetul General pentru a-l susține pe Georgescu, Șoșoacă a declarat că să facă acest lucru dacă asta consideră, scrie Agerpres.

După ridicarea din trafic a lui Georgescu, AUR a anunțat că va merge la Parchet, unde George Simion va cere explicații.

Ulterior, Anamaria Gavrilă, președinta POT, a transmis că nu va mai participa la consultările de la Cotroceni, cu președintele interimar Ilie Bolojan, ci va merge, de asemenea, la Parchetul General.

„De necrezut ce se întâmplă. Călin Georgescu a fost luat pe sus de Poliţie şi dus la Parchet, e incredibil, nu avem cuvinte pentru ce se întâmplă, sistemul este absolut disperat să îl împiedice pe Georgescu să candideze cu toate puterile pe care le are sistemul”, a declarat liderul POT.

Așadar, Diana Șoșoacă a condus delegaţia partidului la consultările cu preşedintele interimar, Ilie Bolojan, de la Palatul Cotroceni. De asemenea, a făcut apel la libertatea de exprimare.

„Eu sper că mai este o ţară liberă, în care fiecare are dreptul la liberă exprimare şi opinie, fiecare are dreptul să susţină pe cine doreşte, fiecare are dreptul să spună ceea ce-şi doreşte, iar atunci când încalcă legea ar trebui să răspundă. Dacă AUR şi POT consideră că trebuie să îl apere, să îl apere. E dreptul lor”, a susţinut Diana Şoşoacă.

Călin Georgescu a fost adus miercuri la Parchetul General cu o maşină a Poliţiei, după ce a fost oprit în trafic de oamenii legii. Acesta este audiat în calitate de suspect de procurori, după ce, în cursul dimineții au avut loc zeci de percheziții la apropiații săi.

La Parchet a fost adus și Marian Burcea, un fost luptător în Legiunea Străină poreclit „Lunetistul” și un apropiat a lui Călin Georgescu.