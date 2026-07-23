 „Simion pur și simplu îi umilește”. Băsescu îi ironizează pe politicienii care critică AUR, dar pe ascuns negociază cu liderul lor | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Simion pur și simplu îi umilește”. Băsescu îi ironizează pe politicienii care critică AUR, dar pe ascuns negociază cu liderul lor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Traian Băsescu, fostul președinte al României, îi ironizează pe politicienii care, în public, critică AUR, calificându-l drept partid extremist, dar neoficial negociază cu George Simion.

Traian Băsescu
Traian Băsescu, fostul președinte al României FOTO: Mediafax

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un atac la liderii politici care spun, în declarații publice, că AUR este un partid extremist, dar care merg apoi să negocieze cu președintele partidului, George Simion.

„Declarațiile lui Simion, confirmate până la urmă și de consilierii domnului președinte, și de domnul Grindeanu și de mulți alții, îmi arată că oamenii ăștia au un limbaj dublu. Una spun poporului, că nu vor să audă de extremiști, și pe ascuns se duc cu scufița în mână și spun: «nenea Simion, te rugăm, dacă poți să ne ajuți puțin, să ne scoți la vopsea». Iar Simion își bate joc de ei, pur și simplu”, a spus fostul președinte al României la Digi24.

„Când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, plătești”

Traian Băsescu crede că dezvăluirile jenante pentru partidele „mainstream” este prețul care trebuie plătit atunci când discuți cu George Simion.

„Pur și simplu îi umilește. Și ei trebuie să știe că atunci când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, așa plătești. Azi și ieri am aflat că până la urmă, toți, de la Cotroceni până la ultimul lider de partid parlamentar, s-au dus cu scufița în mână, cu căciulița în mână, la Simion”, a adăugat Băsescu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani
stirileprotv.ro
image
Mohammad Murad, deputatul cu ajutorul căruia s-ar fi încercat ruperea AUR, îl acuză pe Eugen Tomac de minciună. Susține că a fost invitat la Vila Lac: „Am primit un mesaj/ Am dat curs invitației după 4 zile”. Contactat de Gândul, Tomac susține că nu l-a invitat, dar că s-au întâlnit: „Nu știu dacă Veștea l-a sunat”. Veștea: „Nu știu cine l-a invitat! Eu nu aveam numărul lui”
gandul.ro
image
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
mediafax.ro
image
Fotografia cu Nadia Comăneci greu de explicat. Cine apare alături de ”Zeița de la Montreal” în aceeași clasă: ”Nici acum nu înțeleg!”
fanatik.ro
image
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
libertatea.ro
image
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”
digisport.ro
image
Crina Abrudan, cu mama la International Fashion Island din Malta: „E ajutorul meu de nădejde”
click.ro
image
Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
O meserie fără BAC e plătită cu salarii uriaşe. "A terminat în 2023, angajat în Germania cu 3.600 euro net"
observatornews.ro
image
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
cancan.ro
image
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Asociațiile de proprietari schimbă listele de întreținere. Regula pe care trebuie să o respecte legată de locatari
playtech.ro
image
Giovanni Becali anunță transferul lui Andrei Borza în Turcia la Corumspor: „Pleacă în seara asta”. Ce salariu va avea. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Verdict fără milă în presa din Italia
digisport.ro
image
Cher plătește 1 milion $, deși a câștigat procesul împotriva lui Mary Bono
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu apartamentul din București al Andreei Bostănică. E extrem de luxos. Vrea să-l închirieze, după ce l-a amenajat ca în Dubai / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Risc de boli infecțioase grave în România! Avertismentul autorităților după inundații
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Furtună devastatoare în Bulgaria. Stațiunile preferate ale turiștilor au fost distruse de vânt
click.ro
image
Deea și Dinu Maxer, mândri de fiul lor! Liceul prestigios la care a intrat Andreas: „Fără meditații!”
click.ro
image
Andreea Popescu și Mihaela Cojoc, schimb de replici pe Instagram. Ce i-a transmis fosta soacră
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune
clickpentrufemei.ro
rocio espin pinar artemision jpg
21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a pățit Livia Graur după ce s-a îndopat cu prăjituri ca să se îngrașe: „Mi-a ieșit glicemia”
image
Furtună devastatoare în Bulgaria. Stațiunile preferate ale turiștilor au fost distruse de vânt

OK! Magazine

image
Partidele sexuale i-au adus Regelui Soare multiple infecții și o durere în... fund, prilejuind o mare inovație în medicină

Click! Pentru femei

image
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!