„Simion pur și simplu îi umilește”. Băsescu îi ironizează pe politicienii care critică AUR, dar pe ascuns negociază cu liderul lor

Traian Băsescu, fostul președinte al României, îi ironizează pe politicienii care, în public, critică AUR, calificându-l drept partid extremist, dar neoficial negociază cu George Simion.

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un atac la liderii politici care spun, în declarații publice, că AUR este un partid extremist, dar care merg apoi să negocieze cu președintele partidului, George Simion.

„Declarațiile lui Simion, confirmate până la urmă și de consilierii domnului președinte, și de domnul Grindeanu și de mulți alții, îmi arată că oamenii ăștia au un limbaj dublu. Una spun poporului, că nu vor să audă de extremiști, și pe ascuns se duc cu scufița în mână și spun: «nenea Simion, te rugăm, dacă poți să ne ajuți puțin, să ne scoți la vopsea». Iar Simion își bate joc de ei, pur și simplu”, a spus fostul președinte al României la Digi24.

„Când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, plătești”

Traian Băsescu crede că dezvăluirile jenante pentru partidele „mainstream” este prețul care trebuie plătit atunci când discuți cu George Simion.

„Pur și simplu îi umilește. Și ei trebuie să știe că atunci când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, așa plătești. Azi și ieri am aflat că până la urmă, toți, de la Cotroceni până la ultimul lider de partid parlamentar, s-au dus cu scufița în mână, cu căciulița în mână, la Simion”, a adăugat Băsescu.