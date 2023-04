Ce se ascunde în spatele tăcerii lui Simion pe tema posibilelor legături cu serviciile de informații ruse ANALIZĂ

Noile informații privind posibila relație a șefului AUR cu oamenii Moscovei nu au dus la clarificări ale politicianului, ci la ignorarea subiectului. Specialiștii consultați de „Adevărul” susțin că abordarea temei l-ar dezavantaja, indiferent de relația cu serviciile ruse.

Noile informații publice privind posibila relație a șefului AUR cu oamenii Moscovei nu au dus la clarificări ale politicianului, ci la ignorarea subiectului. Specialiștii consultați de „Adevărul” susțin că abordarea temei l-ar dezavantaja, indiferent de relația cu serviciile ruse.

Un general ucrainean din cadrul serviciilor de spionaj a confirmat în presa ucraineană cel puțin o întâlnire a liderului AUR cu serviciile speciale rusești. „Cât despre celălalt politician român, deputatul George Simion, și contactele sale cu rezidența serviciilor speciale ruse de pe teritoriul Ucrainei, potrivit lui Skipalsky, unul dintre ofițerii SBU care a lucrat la Cernăuți în timpul președinției Ianukovici a confirmat cel puțin un fapt al unei astfel de întâlniri. Acesta mai spune că de multă vreme au existat servicii speciale rusești în Ucraina”, se precizează în publicația ucraineană Obozrevatel. E a doua referire la acest lucru, după cele făcute de Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova.

Spre deosebire de alte situații, când președintele AUR avea intervenții pe pagina sa de Facebook sau în presă, de data aceasta a ignorat subiectul. În ultimele zile nu există pe pagina personală nicio referire la temă. Singura aluzie la această temă a fost făcută pe pagina AUR. „Dezvăluirile marca SBU, care ar scoate la iveală presupusa alianță între liderul unioniștilor români și serviciile secrete ruse, vin după ani și ani de tăcere suspectă și urmează unor foarte ciudate informații lansate de Kiev ce anunțau iminenta invadare a Republicii Moldova de armata rusă”, se arată în postarea partidului AUR, care dezaprobă informațiile apărute.

Reacții pentru solicitarea clarificării au venit cel mai recent din partea PNL, prin vocea purtătorului de cuvânt al formațiunii, Ionuț Stroe, după ce anterior și din USR fuseseră aleși care îi ceruseră lui Simion să spună dacă are legături cu Moscova. „Se strâng deja multe acuzații că George Simion, liderul AUR, ar avea o legătură cu serviciile de informații ruse. Doar în ultima săptămână doi oficiali au spus asta cu subiect și predicat: un fost ministru al apărării din Republica Moldova și un agent al serviciilor de informații ucrainene. George Simion tace asurzitor pe acest subiect, iar tăcerea lui sună mai degrabă a vină. Începem să vedem că în spatele unui așa-zis „suveranism” se află doar o mare păcăleală cu iz rusesc”, a scris pe Facebook Stroe. Simion a reacționat cu un atac la persoană, invocând faptul că liberalii se iau de el pentru că scad în sondaje. „Peneleprele aruncă aceste acuzații de frică. Nu mai luați nici 10%!”, i-a scris liderul AUR lui Stroe, într-un comentariu.

Cum e văzută tăcerea prin ochii specialiștilor

„Probabil că George Simion păstrează tăcerea pentru că încă nu știe ce probe există împotriva lui. Ce probe există că s-ar fi întâlnit cu oficiali din serviciile de informații rusești. Poate se teme că o declarație dată acum ar fi infirmată imediat, cu probe, de serviciile de informații de la Kiev sau de la Chișinău. Liderul AUR a avut mereu declarații prietenoase față de Rusia (de tipul Vladimir Putin este un patriot), dar nu este singurul care în ultimii ani a ridicat întrebări pe relația cu Moscova. O altă persoană importantă din partid face vizite regulate la Tiraspol și există suspiciunea că scopurile sale nu sunt deloc turistice”, a afirmat analistul politic George Rîpă pentru „Adevărul”.

„Mi se pare că a încercat să conteste credibilitatea prin AUR. Asta a fost încercarea, să decredibilizeze sursa. E greu de contestat o informație când vine de la anumite structuri. Și poate că e și un sâmbure de adevăr, cine știe? Ca politician, încerci să aplanezi o situație. Nu-l avantajează să vorbească despre asta și să facă un caz. Încearcă să minimizeze subiectul. Pe un subiect minor, o mare parte a electoratului său nici nu a luat contact cu informația. Așadar, dacă nu escaladează, el rămâne minor și puțini știu de el”, a completat Adi Zăbavă, analist politic.

Întrebați dacă un asemenea scandal ar afecta AUR din punct de vedere electoral, dat fiind că sunt cotați la circa 20% în numeroase sondaje, cei doi au punctat că ar fi resimțit politic. „AUR a crescut în sondaje pentru că a comunicat pe teme sociale într-un context economic complicat – inflație, creșterea prețurilor, deteriorarea nivelului de trai, nu pentru că a fost văzut ca un partid pro-rus – chiar dacă au existat astfel de suspiciuni publice încă din 2020. De aceea, cred că identificarea AUR și a lui George Simion cu Rusia (mai ales în contextul invaziei din Ucraina) va afecta electoral partidul. Majoritatea sondajelor arată că peste 80% dintre români consideră că apartenența la NATO este fundamentală. Or, este clar că aceștia nu ar vota niciodată un partid care este asociat cu Rusia și cu regimul barbar de la Moscova. Or, rămân 20% pe care se vor înghesui nu doar AUR ci și alte partide extremiste anti-occidentale, precum partidul doamnei Șoșoacă. Identificarea AUR cu Rusia ar aduce deci un prag electoral peste care partidul nu ar putea trece niciodată. Deocamdată însă nu suntem acolo, partidul încă nu este văzut de către votanții săi care un promotor al intereselor rusești”, a mai punctat Rîpă.

În schimb, Zăbavă susține că și dacă nu ar duce la o scădere, ar ține partidul pe loc. „E greu să ne raportăm la un singur subiect. Dar apariția mai multor informații, chiar și scandalul cu Dan Diaconescu, pentru că era în sfera AUR, ar afecta partidul, pentru că limitează creșterea. E drept, e un nucleu dur care probabil nu va fi afectat de nicio dezvăluire. Acei 10%, 15%, că nu știm electoratul dur, rămân neinfluențați. Dar oamenii care nu sunt convinși, însă poate ar vota AUR, se vor «dezumfla», nu vor mai acorda aceeași intenție. Astfel de subiecte îi limitează potențialul de creștere, nu le fură din voturi”, completează Zăbavă.

Diana Șoșoacă, în siajul GRU

Think thank-ul Robert Lansing Institute (RLI) susține, într-o analiză publicată pe 23 martie, că Diana Șoșoacă are legături cu serviciile secrete militare rusești și că cea mai recentă operațiune a GRU în România este proiectul de lege depus de senatoarea română privind anexarea unei părți din teritoriul Ucrainei. Senatoarea a catalogat analiza RLI drept „enormități și dezinformări”, negând orice legătură cu GRU. Șoșoacă a fost prezentă de mai multe ori la evenimentele Ambasadei Rusiei la București și are o atitudine contra Ucrainei, solicitând încetarea sprijinului, inclusiv umanitar, pentru țara vecină. Un alt proiect de lege al senatoarei prevede unirea cu Republica Moldova, dar și începerea preluării teritoriilor care au făcut parte din România Mare, până în 1940.