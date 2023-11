Șeful AUR, George Simion, se pregătește să devină tată

Ilinca Simion, soția lui George Simion, președintele partidului AUR, a confirmat pe rețelele de socializare că este însărcinată, cei doi urmând să devină părinți.

Confirmaarea a fost făcută printr-un răspuns pentru internauți, transmis pe rețelele de socializare, potrivit publicației Click.

Anunțul vine la un an de la nunta șefului de partid, aatunci când George și Ilinca Simion au anunțat că își doresc mai mulți copii.

„Ilinca nu este încă însărcinată. E adevărat că ne dorim șase-șapte copii!

Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca, proaspăt căsătoriți, să meargă bine într-o căsnicie și noi de dorim mulți copii.

Să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice”, a declarat la acel moment liderul AUR.

Acuzații în urma organizării evenimentului

Șeful de partid s-a confruntat în urma evenimentului cu mai multe acuzații. Noua declarație de avere arată că în urma nunții organizate în vara anului trecut, cu participarea a sute de simpatizanți ai formațiunii politice, darul de nuntă primit de Simion și soția sa valorează 400.000 de euro. Liderul de partid susține însă că nu mai deține suma respectivă.

„Tocmai am aflat că am 400 de mii de euro în conturi și mă sună toată lumea să îi dau și lui. Nu am! Am trecut în declarația de avere ceea ce a fost la nuntă pentru că așa este corect, toate darurile, toate alimentele care au fost la nuntă. Va mulțumesc fiecăruia dintre voi care ați fost acolo, care m-ați onorat cu prezența voastră. Sunt sărac din punct de vedere material. Nu pentru bogații lumești am intrat în această lupta. România nu e o țară săracă. România e o țară bogată”, a transmis liderul AUR

Simion, nuntă cu mii de participanți

La momentul evenimentului șeful AUR susținea că se aşteaptă să fie 10.000 de participanţi. Nunta a avut loc pe 27 august într-un resort de lux. Potrivit estimărilor, din cei 10.000 de participanți care-și anunțaseră prezența a venit în final aproximativ un sfert.

În 2013, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) interzicea oficierea căsătoriilor în afara lăcașurilor de cult. S-a luat decizia ca slujba pentru Taina Botezului şi Taina Cununiei să aibă loc doar în bisericile parohiale, și nu în aer liber sau în alte locuri neconvenţionale, pe considerentul că se transforma în spectacol și pierdea din solemnitate.

De atunci, însă, s-au produs nenumărate excepții, precum cea de anul trecut, din Oveselu – Măciuca, județul Vâlcea. La fel ca în alte cazuri, și de această dată s-a obținut derogare de la BOR.

Pe pagina creată special pentru acest eveniment au fost publicate numerele de telefon ale filialelor județene ale AUR, pentru participanții care mai au de ridicat brățări de acces la eveniment. În plus, a fost postată și o hartă a nunții.

În cadrul evenimentului s-a remarcat prezența meșteșugarilor veniți din toate colțurile țării, în cadrul serbării câmpenești, a corturilor dedicate mai multor regiuni etnografice din țara noastră, mâncarea, balonul cu aer cald și spectacolele cu cai și cu temă istorică, pe muzica și voia bună.

Nunta lui George Simion a costat aproape 500.000 de euro, a spus deputatul AUR Dan Tănasă, lucru confirmat și de liderul AUR, deși anterior anunțase că cheltuielile au fost de numai 12.000 de euro.