Ședință de Guvern. Va fi aprobat proiectul privind contractul de finanţare cu BEI pentru realizarea autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi, 13 noiembrie, o serie de proiecte de lege și hotărâri care vizează atât investiții majore în infrastructură, cât și modificări în domeniul universitar și intervenții umanitare de urgență.

Printre proiectele de lege se numără aprobarea contractului de finanțare pentru Autostrada A1 Sibiu-Pitești, cofinanțat din fondurile de coeziune ale Uniunii Europene, semnat la București, la 8 octombrie 2025, între România și Banca Europeană de Investiții. Valoarea contractului este de 500 milioane euro.

„Se estimează că proiectul se va finaliza în 2028, data finală de disponibilizare a împrumutului fiind de 36 de luni de la data semnării contractului de finanţare. Conform prevederilor contractului, împrumutul poate fi tras în maxim 10 tranşe, valoarea minimă a unei tranşe fiind de 50 milioane euro. Împrumutul acoperă până la 50% din costul total al proiectului. Nu sunt eligibile cheltuielile cu TVA şi cele privind exproprierile”, se arată în expunerea de motive a proiectului, potrivit Agerpres.

Executivul va supune aprobării și ratificarea Acordului-cadru între România și OCCAR, pentru participarea României la programe gestionate de această organizație, semnat tot la 8 octombrie 2025. Totodată, Guvernul va aproba indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Craiova, Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova.

„Finanţarea obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional prevăzut la articolul 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, Programul Transport 2021-2027, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii”, se menţionează în proiectul de hotărâre.

Un alt proiect de hotărâre vizează transferul Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cea a Universității din Oradea.

De asemenea, Guvernul va completa articolul 10 din Codul-cadru de etică și deontologie universitară, prin introducerea a două noi alineate referitoare la cazurile de hărțuire pe criteriu de sex și hărțuire morală.

Totodată, Guvernul va aproba scoaterea din rezervele de stat a unor produse pentru ajutoare umanitare interne de urgență, destinate populației afectate de fenomenele hidrometeorologice din județele Suceava și Neamț.

Într-un memorandum, Executivul va valida și rezultatele prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative pentru proiectul legii bugetului de stat pe 2026.

„În procesul de prioritizare, 9 ordonatori principali de credite au transmis informaţii cu privire la 247 de proiecte de investiţii publice semnificative, cu o valoare actualizată totală de 478.463.386 mii lei şi un rest de finanţat pentru finalizarea acestora de 321.244.985 mii lei. Creditele bugetare alocate pentru aceste proiecte în anul 2025 sunt în valoare de 30.320.299 mii lei. Dintre acestea, 69 sunt proiecte ale căror lucrări de execuţie sunt finalizate (stadiul fizic 100%) însă nu sunt închise financiar, fiind necesare plăţi pentru sentinţe civile, costuri aferente procedurii DAB, sentinţe arbitrale, certificate finale, asistenţă juridică, audit de siguranţă rutieră, litigii, exproprieri etc. (...) Sumele alocate vor fi disponibilizate la momentul emiterii hotărârilor judecătoreşti/deciziilor finale/finalizării dosarelor privind exproprierile. După stingerea obligaţiilor de plată, ordonatorii principali de credite vor face demersurile necesare, în condiţiile legii, pentru închiderea financiară a acestora, în vederea descongestionării spaţiului fiscal”, se arată în memorandum.