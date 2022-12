Dosar Schengen. Cancelarul Austriei ar vrea un vot de aderare a României în primăvară

Karl Nehammer a evitat să spună dacțara sa va vota împotriva aderării României la Schengen la Consiliul JAI, însă a menționat că ministrul de Interne austria vrea un nou calendar pentru România și Bulgaria, pentru următoarea primăvară.

„Ministrul de Interne a avut un deadline și vrea un nou calendar pentru România și Bulgaria pentru următoarea primăvară”, a afirmat Karl Nehammer, potrivit traducerii DIGI24.

„Să fim realiști. Avem mai mult de 75.000 de migranți neînregistrați nicăieri. Granițele UE nu funcționează, dacă noi avem 75.000 de migranți neînregistrați. Nu e o discuție politică, de partid, ci una de securitate internă”, a mai precizat cancelarul Austriei.

Liderul de la Viena și-a păstrat ideea că cei 75.000 de migranți neînregistrați ar fi venit din Serbia, Ungaria, Bulgaria și România. Nehammer a cerut sprijinul instituțiilor europene pentru construirea de garduri în Ungaria, pentru a opri migranții.

Cancelarul Austriei a dat impresia că este într-o răfuială directă cu liderii de la Bruxelles, pe care i-a acuzat că nu au luat măsuri pentru a sprijini țara sa. „Nu cred că am fost auziți la Bruxelles, iar Austria a trebuit să facă la 100.000 de migranți, din care 75.000 neoinregistrați Nu știm de unde vin, dacă sunt traficanți de carne vie (...) Nu e o discuție politică (n.r. - extinderea Schengen), ci o discuție de securitate. Miza e securitatea cetățenilor noștri. Nu putem să o ascundem sub covor. Trebuie să vorbim de asta. Din 2015 am avut această problemă”

Critici pentru Borell

La rândul său, preşedintele PPE, Manfred Weber, a arătat că România şi Bulgaria şi-au făcut temele pentru aderarea la Schengen, dar problema migraţiei ilegale este una reală. „Nu vorbim despre a bloca aderarea lor, vrem să ne asigurăm cum putem să ajutăm”, a spus liderul PPE, care l-a criticat în schimb pe şeful politicii externe a UE, Josep Borrell, spunând că este „dezamăgitor” că nu a reuşit să ajungă la o înţelegere cu ţările africane pentru un acord de readmisie a imigranţilor ilegali.

Comisia Europeană trebuie să ajute, a subliniat el, spunând că în aceste condiţii nu pot fi condamnate gesturile unor ţări de a ridica garduri la frontiere.

Pe de altă parte, cancelarul Austriei a considerat că România nu trebuie decuplată de Bulgaria în ceea ce privește „Dosarul Schengen”, deși cea din urmă e pe ruta balcanică, plus că se lovește de o atitudine de opoziție a Olandei pe tema progreselor din zona justiției.

„Bulgaria și România vor avea votul împreună. Atunci când vorbim de refugiați, vorbim de 4-5000 pe zi aici în Austria” a completat liderul de la Viena, în conferința de presă. „Austria e țară mică și este supusă acelorași presiuni ca o țară mare”, a completat liderul austriac, făcând referire la state mult mai mari, care ar avea un număr similar de migranți.

Cu toate că au existat numeroase insistențe ca să răspundă cu un da sau nu privind votul de mâine, Karl Nehammer nu a vrut să spună în mod clar modul cum se vor poziționa reprezentanții guvernului pe care îl conduce. Austria a rămas singura țară care se mai opune pe față extinderii Schengen.