România încă bate la porțile Schengen. Austria, sprijinită în retorica anti-extindere

Austria și Belgia sunt țările care au precizat înainte de Consiliul JAI că nu e momentul oportun pentru a extinde spațiul Schengen, în timp ce privirile sunt ațintite și către Olanda, stat în căutarea unui nou guvern și de la care e așteptată poziționarea: se mai opune sau nu aderării Bulgariei și, implicit, a României, Bucureștiul și Sofia fiind votate la pachet.

În timp ce opozanții față de extinderea Schengen au fost mai vocali și mai direcți, reprezentantul României la lucrărilor miniștrilor de Interne, de marți, Cătălin Predoiu, a fost mult mai rezervat și nu a avansat absolut niciun termen privind clarificările pe tema Schengen.

„Se fac tot felul de speculații, scenarii, nu vreau să le comentez. Tot ce pot să vă confirm, factual, este că au loc discuții intense, sunt în permanent contact cu domnul ministru Karner. (...) Am avut chiar și aseară o întrevedere cu dânsul. O discuție foarte bună. Încă din 23 august, de când ne-am întâlnit și am resetat, dacă vreți, dialogul dintre ministerele noastre, am purtat permanent acest dialog. El e intens. Am discutat în nenumărate rânduri, și la Viena și aici la Bruxelles, și oficial și informal. Acesta este canalul principal de discuții. Discutăm și cu mediul de afaceri”, a afirmat Predoiu, fără a discuta despre posibilitatea unui JAI extraordinar la final de decembrie sau despre o eventuală aderare în doi pași la Schengen.

Austria: Schengen să devină mai bun, nu mai mare

Nu la fel de rezervat a fost ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, care a subliniat, în câteva propoziții, că Viena se opune extinderii. „Opinia mea e cunoscută. Schengen trebuie să devină mai bun, nu mai mare”, a precizat demnitarul austriac, inclusiv în varianta unui acord pe pactul de migrație. De asemenea, ministrul a continuat: „Nu văd încă prea multe progrese aici (n.r. – gestionarea spațiului Schengen), așa că nu îmi pot imagina vreo schimbare acum”.

În opinia lui Karner, numărul de controale la frontieră pe care țările europene le-au impus în ultimele luni este un motiv suficient de puternic pentru a opri extinderea. Conform unei statistici Euronews, state ca Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Italia și Danemarca au reimpus controale temporare la frontiere.

Critici și de la Belgia

Iar pe lângă Austria, o poziție care indică opoziția față de extindere a avut și reprezentanta Belgiei, Nicole de Moore, secretar de stat pentru Migrație (în Ministerul de Interne).

„Vorbim despre o extindere a spațiului Schengen, dar înainte trebuie reformat sistemul în sine. Europa trebuie să fie și ea pregătită. Este un sentiment al urgenței, dar toată lumea știe că este un moment crucial. Nu trebuie reformat doar sistemul de migrație, ci și sistemul Schengen, trebuie să preluăm controlul asupra migrației, cu granițe solide, astfel încât să putem face distincția dintre cei care fug de război și persecuție și care au nevoie de ajutor în UE și cei care nu fug de război și persecuție și nu au dreptul să intre în UE. În plus, avem nevoie de o mai mare solidaritate între statele UE”, a declarat reprezentanta Belgiei.

În schimb, Ylva Johansson, comisar pentru Afaceri Interne, a afirmat că speră ca până la finalul lui 2023 să existe un vot pe tema extinderii Schengen, ceea ce înseamnă că e în plan o nouă reuniune, cu toate că pe calendarul deja stabilit, ultima a fost cea de ieri, 5 decembrie.