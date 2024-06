Rezultate alegeri locale 2024. Clotilde Armand lansează acuzații dure la adresa presei: „Nu sunteţi jurnalişti adevăraţi”

Clotilde Armand e foc și pară la adresa jurnaliștilor care nu îi susțin cauza. Învinsă, așa cum arată în acest moment lucrurile în cursa pentru Primăria Sectorului 1, ea s-a prezentat, miercuri 13 iunie, la Biroul Electoral al Sectorului 1 și susține că este victima unei fraude în timpul alegerilor.

„Sunt mai multe nereguli. Sunt nereguli legate de persoanele care sunt în Biroul Electoral de sector. Sunt persoane neidentificate care umblă în Biroul Electoral de sector. Umblă în sacii care sunt acolo sus, persoane care nu sunt autorizate în saci deschişi”, a acuzat Clotilde Armând. Adică exact ceea ce i s-a reproșat chiar ei în 2020.

Clotilde Armand s-a războit cu toată lumea

Furioasă, Clotilde Armand nu a ratat prilejul să se războiască și cu jurnaliștii prezenți la fața locului, pe care îi acuză că nu își fac meseria, după ce i s-a reamintit că atunci când a câștigat alegerile, în 2020, au planat suspiciuni privind corectitudinea numărării voturilor.

„Vă propun aşa – să ne oprim aici pentru că în loc să aveţi o atitudine corectă pentru a înţelege de ce nu este corect acest proces, treceţi la atac, vă legaţi de nişte fake news de acum patru ani pe care tot le-aţi repetat, vă legaţi de şobolani, în loc să încercaţi să înţelegeţi care este situaţia de acum. Nu sunteţi jurnalişti adevăraţi, dacă faceţi asta, în loc să înţelegeţi”, i-a atacat ea pe cei prezenți.

A dat apoi înapoi, dar și-a menținut acuzațiile la adresa unei jurnaliste care reprezintă Antena 3 și care i-a pus o întrebare incomodă. „Eu nu vorbesc de toţi jurnaliştii. Vorbesc de jurnaliştii de la Antena 3, care în loc să înţeleagă ce se întâmplă, încearcă spună nişte lucruri care nu sunt relevante aici. Doamna insistă într-una cu şobolanii şi ce s-a întâmplat acum patru ani. Asta spune nu în microfon, spune aici la mine la ureche. Este normal aşa ceva?”, a subliniat Armand, conform News.ro.

„Nu vorbesc de urși și de șobolani”

Potrivit sursei citate, primarul Sectorului 1 a mai afirmat că nu a venit să vorbească „de urşi sau de şobolani sau de fake news de acum 4 ani.”

„Eu nu am venit aici să vorbesc de urşi sau de şobolani sau de fake news de acum 4 ani. Nu am venit pentru asta. Am venit pentru ceva extrem de grav care se întâmplă. E vorba de o pată neagră asupra democraţiei în România. Am vorbit despre fraude care implică mii de voturi. 110 procese verbale care nu se închid, de la care se pot lua până la o mie de voturi. Despre asta am venit să vorbesc”, a mai spus Clotilde Armand.

Clotilde Armand susține că s-a prezentat la Biroul Electoral al Sectorului 1 fiindcă are suspiciuni că voturile nu au fost numărate corect.

„Am venit la Biroul Electoral de Sector pentru că am suspiciuni că au fost nişte fraude în timpul scrutinului. O să dau câteva detalii. Acum o zi erau 110 procese verbale cu chei care nu se închid. Eu nu ştiu dacă oamenii înţeleg bine ce înseamnă cheile care nu se închid. Şi o să explic un pic, ca oamenii să înţeleagă. Înseamnă aşa, numărul buletinelor votate plus numărul buletinelor care sunt nule nu este egal cu numărul oamenilor, care au venit să voteze cu buletinul lor, cu semnatura lor. Primul caz cu aceste procese verbale, care nu sunt corect întocmite. Buletinele votate plus voturile nule nu sunt egale cu semnaturile primite”, a explicat edilul.

Conform rezultatevot.ro, care afişează rezultate parţiale neoficiale, Clotilde Armand a fost învinsă de George Tuţă, care a câștigat alegerile în Sectorul 1. Tuță înregistrează până acum 36,53% din voturi, iar Clotilde Armand are un scor de 35,85%.