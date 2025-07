Reforma în PSD, în aer. Analist: „Contează mai mult rețelele de putere și de influență”

PSD își va alege nou șef în toamna aceștui an, conform informațiilor de pânǎ acum, însă nu este exclus ca alegerile sǎ fie amânate pentru anul viitor. Prima șansă o are actualul șef interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, care însǎ este considerat apropiat de fosta conducere.

După USR, care l-a trecut în vârful formațiunii pe Dominic Fritz, și PNL, care urmează să îl plaseze la conducere pe premierul Ilie Bolojan în iulie, și PSD ar urma să organizeze un congres în toamnă pentru instalarea unei noi echipe de conducere, cu un nou președinte. În prezent, formațiunea este condusă de interimar de Sorin Grindeanu, însă acesta nu și-a anunțat încă nici candidatura.

Deși s-a cerut reformarea partidului atât din interiorul lui cât și dinspre electorat, social-democrații fac pași mici în acest sens. Lipsesc atât candidații, cât și data la care ar urma să fie organizat Congresul, fiind posibil ca acesta să întârzie mai mult decât arată așteptările din prezent. Până acum, au fost vehiculați public drept candidați Sorin Grindeanu, Daniel Băluță și Victor Negrescu, însă toți au negat că se gândesc la o candidatură.

De ce are nevoie PSD

Politologul George Jiglău subliniază că liderul cu cea mai mare putere de control în partid a fost Liviu Dragnea. Acum, PSD are nevoie de organizare în teritoriu, considerǎ acesta.

„Are nevoie de un soi de redescoperire a acelor atuuri pe care le-a avut și a început să le cam pierdă. Și anume organizarea din teritoriu. Asta mi se pare că i-a costat cel mai tare la alegerile care au fost din toamnă încoace. (...) Cred că PSD a mers cel mai bine în momentul în care a avut în frunte fie o persoană care putea să controleze foarte bine teritoriul, fie o persoană care lucra cu cineva care controla bine teritoriul, adică fie perioada Năstase-Hrebenciuc-Cozmâncă, fie perioada cu Dragnea”.

„E și partea asta de identitate, hai să spunem ideologic, așa mai pompos, care trebuie regândită sau reașezată în bază după ce a apărut acest front din jurul AUR. Pentru că PSD-ul cred că e partidul care a avut cel mai mult de suferit de pe urma apariției AUR, cum era oarecum de așteptat. Adică AUR a apărut într-o zonă foarte conservatoare, dar acea zonă era oarecum asimilată PSD-ului. (…) Ca partid ai două variante, în principiu. Fie te duci după extrema respectivă și încerci să anihilezi acea extremă și să recuperezi acele voturi, dar evident asta te face și pe tine în ansamblu să fii mai extremist din punctul ăsta de vedere, fie te diferențiezi și te duci mai spre centru, te moderezi cumva și lași partidul acela de extremă să își facă de cap în zona respectivă, dar tu vrei să arăți că nu ești așa, automat te duci într-o zonă mai moderată”, susține analistul.

Potrivit lui Jiglǎu, cu Ciolacu în frunte, PSD s-a dus într-o zonă mai moderată, mai ales în momentul colaborării la guvernare cu PNL, însă fostul lider a schimbat macazul pe ultima sută de metri în sezonul electoral de anul trecut. Politologul susține că nu vede posibilă o tranformare extremă a PSD într-un partid mai progresist:

„PSD nu a știut ce să facă. A rămas așa cumva într-o poziție în care n-a fost nici progresist până la capăt, n-a fost nici conservator de tip AUR până la capăt. (…) Mi se pare că PSD are nevoie în momentul de față de o echipă care să restabilească atuul ăsta al organizării în teritoriu și apoi să aibă o oarece capacitate discursive să zicem, să reașeze partidul într-o zonă ideologică care să-i permită cumva să se diferențeze de AUR și, în egală măsură, să se miște într-o zonă mai social-democrată, mai modernă, dar în așa fel încât să nu antagonizeze foarte tare. (…) E nevoie de ceva care să-i diferențeze mai clar de partea extremistă a conservatorismului românesc și care acum e destul de bine ocupată, și în același timp să-i diferențeze și de restul partidelor”.

Sorin Grindeanu, prima șansă la președinția PSD

Sorin Grindeanu, proaspăt instalat la conducerea Camerei Deputaților, funcție deținută în trecut și de alți lideri PSD, pleacă cu prima șansă din poziția de șef interimar al partidului. Are însă un trecut stufos, atât în privința funcțiilor în partid și la nivelul statului, cât și în privința controverselor venite la pachet cu acestea. El a condus Guvernul care a promovat OUG 13, ce a scos în stradă mii de oameni, căzut moțiunea de cenzură votată în Parlament chiar de către propriul partid, după ce Grindeanu a refuzat să demisioneze din funcție la cererea lui Liviu Dragnea.

Nu în ultimul rând, s-a afirmat drept un om de bază al fostului președinte Marcel Ciolacu, numele său apărând și în scandalul Nordis. Cu toate astea, analiștii subliniază că acesta nu pare a avea concurență la vârful PSD:

„El a avut asocierea din perioada Dragnea, dar s-a și rupt de Dragnea, dacă ne amintim moțiunea de cenzură împotriva lui. Dar nu cred că e mai problematică imaginea lui decât a altora de la PSD. Acum aici sunt două unghiuri de privit. O dată simpatia, pe care o are sau nu are în propriul partid și în rândul electoratului PSD, și apoi este simpatia pe care o are sau nu în afara acestei zone de electorat care simpatizează PSD-ul. Nu cred că e vreun PSD-ist care în momentul ăsta să atragă foarte mulți români care nu simpatizau PSD-ul”.

Consilierul politic Adrian Zăbavă este de părere că „Sorin Grindeanu la președinția PSD astăzi nu pare a fi decât o continuare a ceea ce s-a întâmplat până în momentul de față, în perioada lui Ciolacu".

"Sorin Grindeanu, fiind omul doi din partid, în perioada în care Marcel Ciolacu a fost președinte PSD, un președinte care de altfel a împărțit puterea destul de mult cu ceilalți din conducerea partidului, să nu uităm asta, asta l-a făcut și să rămână în frunte o perioadă destul de lungă, n-a fost un președinte mână forte, ca să zic așa, din contra, a împărțit puterea, iar Sorin Grindeanu a fost unul dintre cei care au avut puterea în partidul PSD. Deci, rămânerea lui Sorin Grindeanu în fruntea partidului PSD ar însemna o continuare a ceea ce s-a întâmplat până acum", spune analistul.

„În momentul de față, privind intrarea la guvernare, prin ceea ce a reușit să negocize, cred că este în pole position-ul acestei competiții (..) E o competiție în care contează mult mai mult rețelele de putere și de influență”, mai punctează acesta.