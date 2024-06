Reacția lui Kelemn Hunor la săgețile PSD-PNL pe tema alegerilor prezidențiale: „Această guvernare este compromisă în totalitate”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a taxat vineri seară, la Digi24, maniera în care Partidul Național Liberal tratează calendarul alegerilor prezidențiale. Hunor a mai precizat și că este inadmisibil ca liberalii să revină asupra deciziei, după ce, în martie, au aprobat calendarul pentru tot anul.

„Această situație e absolut hilară, nu ar trebui să se întâmple așa. În martie au anunțat un calendar pentru tot anul, a fost și decizie aprobată de BPN al PNL, și calendar asumat. S-au răzgândit! E inacceptabil să se răzgândească. E inacceptabil față de cetățeni, și e inacceptabil față de partenerii din Coaliție, cei cu care guvernezi. Să nu ții de cuvânt, să schimbi permanent planul în funcție de interesele tale personale, este inacceptabil”, a afirmat președintele UDMR.

„Stabilirea datei alegerilor este atributul guvernului”

În plus, el a catalogat argumentele drept „penibile”: „Să vii cu argumente penibile, că vara e cald și că oamenii au concediu, dar toamna oamenii merg la câmp să recolteze, toamna și mai târziu e frig, deci nu trebuie să vii cu astfel de argumente. Știai și în martie că vara e cald. Din acest punct de vedere cred că nu mai există încredere în Coaliție pentru o guvernare eficientă.

Am impresia că această guvernare este compromisă în totalitate, și mai au 6 luni de tras împreună, dacă reușesc. Am auzit că vor și după 2024. Într-o așa situație, cu astfel de jigniri, mi-e greu să cred că ei vor reuși să guverneze eficient, împreună, în interesul oamenilor.

Pe de altă parte, dacă premierul este pus într-o situație fără precedent, înseamnă că PNL a șubrezit foarte tare autoritatea premierului și el trebuie să facă ceva - lansează consultări cu celelalte partide. Dar stabilirea datei alegerilor este atributul guvernului, nu al ministrului de Interne, nici al liderului de la Senat. De aceea trebuie să vină cu o propunere și să găsească o soluție administrativă și juridică, de aceea este premier, să aprobe hotărârile guvernului”, a mai spus Kelemen Hunor.

Amintim faptul că prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunţat că de luni îi va invita pe liderii partidelor politice să discute despre calendarul alegerilor prezidenţiale, argumentând că „ţopăiala" pe această temă afectează încrederea între parteneri şi trebuie să înceteze.

„Ar trebui să se înțeleagă ei între ei”

Liderul UDMR a mai precizat și că „octombrie e o perioadă destul de bună” pentru alegerile prezidențiale.

„Din punctul nostru de vedere, octombrie e o perioadă destul de bună, inițial, acum ceva vreme când am depus proiectul de lege privind posibilitatea de a muta alegerile prezidențiale mai repede, ne-am gândit la octombrie, ei au modificat pentru septembrie, a fost amendamentul lor în Parlament. Noi am propus 60 de zile, nu 90 de zile. PNL a cerut 90 de zile, fiindcă au vrut alegeri în septembrie. E foarte clar, e simplă treaba. Îmi aduc aminte când am discutat proiectul. Se poate în octombrie, dacă nu, în noiembrie, dar trebuie separate parlamentarele de prezidențiale.

Poți să faci campania împreună în același timp, și în 3, 4 săptămâni diferite - 24 noiembrie, 30 noiembrie, și pe 8 decembrie primul tur de parlamentare, al doilea tur. Fiindcă atunci, fiecare om votează în cunoștință de cauză, pentru fiecare - președinte, apoi pentru parlament, și apoi turul doi pentru președinte.

Sunt multe variante, ar trebui să se înțeleagă ei între ei, că de aceea sunt în Coaliție, și de aceea stabilește Guvernul, și nu opoziția, data alegerilor. Dacă se face întâlnirea, vom fi prezenți, am zis că am vorbit cu Marcel Ciolacu și am promis că venim la consultări, dar tot guvernul trebuie să dea hotărârea de guvern, și aici ar trebui mai multă responsabilitate din partea liberalilor”, a mai adăugat el.

De asemenea, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut public joi, 27 iunie, și un document intern al PNL, cu privire la calendarul alegerilor din acest an, prezidențialele fiind stabilite în pe 15 și 29 septembrie,. Documentul este datat cu 3 martie și ar fi fost semnat chiar de liderul liberalilor Nicolae Ciucă.