Ministrul Justiției, după ce Nicușor Dan a aprobat numirile la parchete: „La capătul acestui drum nu sunt mize personale, nume sau orgolii”

După ce președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea șefilor marilor parchete, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că „la capătul acestui drum nu sunt mize personale, nume sau orgolii”, „ci consolidarea statului de drept”.

„Președintele a decis. 7 din cele 8 propuneri motivate privind conducerea marilor parchete, înaintate de Ministerul Justiției, au fost aprobate. Toți procurorii șefi și 4 dintre adjuncți au fost numiți.

Pentru prima dată în istoria recentă a statului nostru de drept s-a desfășurat o procedură de selecție de o asemenea amploare (18 candidați pentru 8 poziții de conducere), implicând muncă asiduă de organizare, de analiză obiectivă și de evaluare”, a anunțat Radu Marinescu.

Ministrul spune că procesul de selecție a fost transparent și corect, cu interviuri transmise public și decizii motivate clar. De asemenea, le mulțumește celor implicați, din Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru desfășurarea procedurii conform legii și bunelor practici.

„Faptul ca au existat și opinii diferite nu invalidează procedura ci confirma eficiența unui mecanism de selecție care presupune mai multe filtre de evaluare instituțională.”

Nu în ultimul rând, îi felicită pe cei numiți în conducerea marilor parchete și le urează succes în activitate.

„Este foarte mult de muncă pentru a rezolva probleme, a îmbunătăți activitatea, a eficientiza combaterea infracționalității.

La capătul acestui drum nu sunt mize personale, nume sau orgolii. Este consolidarea statului de drept, a principiului preeminentei legii, dreptății și adevărului și asigurarea unei justiții care să recâștige încrederea cetățenilor.”

La începutul conferinței de presă de miercuri, 8 aprilie, Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea șefilor marilor parchete, fiind vorba de:

Cristina Chiriac, șefă a DNA Iași, numită în funcția de procuror-șef al PÎCCJ

Marius Voineag, fost șef al DNA, numit în funcția de adjunct al PÎCCJ

Viorel Cerbu, adjunct al DNA, numit în funcția de procuror-șef al DNA

Marinela Mincă, șefă a Secției Judiciare a DNA, numită în funcția de adjunct al DNA

Marius Ionel Ștefan, șef al DNA Pitești, numit în funcția de adjunct al DNA

Codrin Miron, șef al DIICOT Timișoara, numit în funcția de procuror-șef al DIICOT

Alex Florența, fost procuror general al României, numit în funcția de adjunct al DIICOT

Doar candidatura lui Gill Julien Grigore Iacobici, propus pentru funcția de adjunct al DIICOT, a fost respinsă.