Puterea și Opoziția și-au aruncat vorbe grele la moțiunea contra lui Bode

Partidului Opoziției și cele ale Puterii și-au adus acuzații dure de la tribuna Parlamentului, în contextul moțiunii simple împotriva lui Lucian Bode.

„Respect dreptul Parlamentului de a folosi pârghiile de control asupra guv. În cei 14 ani am scris şi am semnat zeci de moţiuni simple, dar niciodată nu am văzut un text ilogic şi plin de minciuni, mai lipsit de coerenţă, cu teme amestecate şi aruncate fără noimă precum cel pe care îl dezbatem. De la transporturi, la poliţie, de la Facebook la aşa zisa secretizare a tezei de doctorat. Un ghiveci, un fel de shaorma cu de toate, un text din care nici voi, semnatarii, nu cred că aţi înţeles mai nimic”, a afirmat Bode, în plenul Parlamentului.

„Domnului Drulă i se pot reţine două operaţiuni din timpul mandatului de ministru al Transporturilor - operaţiunea ranga şi securilă microfon. Nimic despre Blue Air? Dle Orban? Unde sunteţi, unde v-aţi ascuns? Nu v-a lăsat Nelu Iordache să scrieţi despre Blue Air? Sigutr, asta nu-l ajuta nici pe dl. Drulă... Dle. Orban, vedeţi cu e soarta? Vorbiţi de achiziţia de BMW. Parcă tot BMW era şi maşina cu care aţi făcut accident când eraţi ministru al Transporturilor... Sau era un Audi... Cert e că era împrumutată de la Nelu Iordache”, a completat Bode.

Ludovic Orban, într-un drept la replică, i-a precizat lui Bode că în urmă cu 8 ani de zile un fost un premier și un deputat l-au amenințat cu pușcăria folosind numele lui Iordache și nu au ajuns bine. De asemenea, a amintit că în cazul BMW-urilor pentru MAI a fost „un simulacru de licitație”

Ministrul Bode a subliniat că USR ar fi un principal responsabil, dacă România n-ar intra în Schengen. „Activitatea dumneavoastră e o rușine pentru statul român. Sunteți o formațiune nocivă. Sunteți agresivi și iraționali, riscând să periclitați obiectivul Schengen”, a completat ministrul Afacerilor Interne.

USR și votul anti-Bode

USR a transmis un mesaj opus. „Menținerea dumneavoastră în funcție pune în pericol intrarea României în Schengen”, i-a transmis președintele USR, Cătălin Drulă, pe care l-a numit „ministrul-aranjor” de licitații. Mai mult, Drulă a subliniat că „a vota demiterea lui Bode e un act de patriotism”. Nu în ultimul rând, USR a ridicat semne de întrebare referitoare la teza de doctorat a lui Bode.

Liberalul Ionuț Stroe a amintit, la rândul său,mai multe momente în care USR a încercat să blocheze diferite proiecte importante, cum a fost cazul Programului „Anghel Saligny”. Stroe a amintit și de cazul Schengen, unde USR face „o propagandă ieftină” și blochează orice demers.

Cristescu versus Ion: jigniri de o parte și alta

„Cum e Barna să furi 6 milioane de euro de la persoanele cu dizabilități? Cum e? Rânjești, nu?”, a afirmat Radu Cristescu, deputat PSD. Despre Cătălin Drulă a afirmat că prin cele afirmate a făcut un autodenunț. Cristescu l-a luat în vizor și pe Stelian Ion, fost ministru al Justiției, despre care a afirmat că a obținut o casă prin folosirea de certifcat false pentru persoane cu handicat. „Aștept ca DNA să-și facă treaba și să vă ducă pe toți unde vă e locul”.

Steșian Ion a transmis că Radu Cristescu e „prost mobilat intelectual” , susținând că nu ar fi fost o problemă să aibă o dizabilitate. „Rușine mi-ar fi fost să fiu o lichea ordinară”, i-a transmis fostul ministru al Justiției.