Ciolacu evită un răspuns privind demiterea lui Dîncu

Președintele PSD susține că va avea o discuție cu premierul Nicolae Ciucă, în urma discuției acestuia cu ministrul Dîncu. Ciolacu este de părere că o decizie privind înlocuirea acestuia se poate lua în coaliție, la propunerea premierului.

„Am văzut comunicatul Guvernului şi cred că este corect. O astfel de decizie se ia în cadrul coaliţiei, la propunerea prin-ministrului. Îndreptăţit să facă remanieri într-un guvern este doar primul ministru. Am urmărit foarte atent declaraţiile domnului ministru Vasile Dîncu, explicându-mi şi domnia sa, foarte clar, la ce a vrut să se refere. Orice conflict, la un moment dat, trebuie să se termine printr-o anumită negociere. Asta nu înseamnă că Ucraina trebuie să renunţe la anumite teritorii în favoarea Rusiei. Am mai spus că nu ai dreptul, atunci când eşti ministru al Apărării, să ieşi cu declaraţii pe care nu le-ai convenit cu primul ministru. Şi îmi menţin această părere. Am înţeles că discuţia dintre domnul prim-ministru şi Vasile Dîncu a fost în această zonă”, a explicat Marcel Ciolacu la Antena3, potrivit News.ro.

Marcel Ciolacu susține că nu i s-a adus la cunoștință dacă premierul i-a cerut demisia ministrului Dîncu și a precizat că urmează să aibă o discuție cu Nicolae Ciucă.

„Dacă ar fi făcut acest lucru, am fi ştiut cu toţii. Eu respect foarte mult să funcţionăm instituţional şi, după 30 de ani, să facem un efort de a intra într-o normalitate. Primul ministru este cel îndreptăţit să ceară schimbarea unui ministru. Acest lucru se face în cadrul coaliţiei. Sau cu co-preşedinţii. În logica în care funcţionez eu, Marcel Ciolacu, şi PSD, aşa văd normal, ca prim-ministru să aibă o discuţie cu Ministrul Apărării şi pe urmă este normal să am o discuţie eu, fiindcă sunt partidul care l-a susţinut pe domnul Dîncu, să am o discuţie cu prim-ministru. Dacă prim-ministru doreşte o înlocuire a unui ministru propus de către PSD, acest lucru îl discutăm în coaliţie. Este cât se poate de normal”, a mai precizat Ciolacu, potrivit sursei citate.

Liderul PSD, despre mesajul lui Dîncu din Bruxelles

Marcel Ciolacu susține că Vasile Dîncu nu s-a referit „sub nicio formă la cineva din partea PSD” în momentul în care a afirmat, într-o postare pe Facebook dintr-o librărie din Bruxelles, că „aici nu se aude vocea idioților” și „nici răcnetele proștilor și nici șoaptele mieroase ale ticăloșilor nu pătrund aici”.

„Cu certitudine domnul Dîncu nu s-a referit la vreun coleg de-al său. Şi din discuţia avută, am întrebat acest lucru. Că sub nici o formă nu s-a referit la cineva din partea PSD”, a declarat Marcel Ciolacu Antena 3, potrivit News.ro.

În postarea de pe Facebook, Vasile Dîncu a precizat și faptul că „prietenii tăcuți din rafturi niciodată nu trădează și nu mint”.

„Aici nu se aude vocea idioților, linistea este intreruptă doar rareori de foșnetul moale al paginilor. Aici cărtile te asteaptă cuminți, aliniate ca soldații în formație. A sta aici este o adevarată terapie, un pansament pe o rană sângerândă. Nici racnetele prostilor și nici soaptele mieroase ale ticăloșilor nu pătrund până aici. De aici îți poti lua energia pentru a ignora tembelismul solemn, puținătatea de minte sau analfabetismul agresiv. Iti dai seama aici că de planeta lor te despart zidurile din carti ale câtorva biblioteci

Ei nu vor înțelege niciodată cum dincolo de niste amărâte de coperti de carton se poate deschide o lume fără limite. Nu o să știe niciodată că există o asemenea cetate cu ziduri de aer, dar in care nu vor putea pătrunde pentru a arunca cu pietre. Aici e un paradis ascuns și niciodată nu vor înțelege cretinii si mediocrii că aici lumea lor nu există și nu contează. Aici mediocrii și impostorii nu se vor intâlni niciodata cu victimele lor inocente pentru că nu se pot atinge de arma cea mai tare de pe lume: ideea. Refuzați de idee, ei nu vor avea niciodată cetatenie aici, nici statut de refugiat. În fine, prietenii tăcuți din rafturi niciodată nu trădează și nu mint. Fii binecuvântată republică a gândului, cuvântului și tăcerii”, a susținut ministrul Apărării în postarea sa, potrivit News.ro.