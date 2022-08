PSD va propune Coaliţiei o majorare a pensiilor de peste 5,1%

Ministrul Muncii, Marius Bud─âi, a anun╚Ťat c─â salariul minim trebuie s─â creasc─â ╚Öi c─â PSD va propune Coali┼úiei o majorare mai mare a pensiilor dec├ót formula din lege, de 5,1%.

ÔÇ×Noi suntem pe final cu acest pachet social. Chiar ast─âzi de diminea┼ú─â am avut ┼či voi avea ├«n continuare ultimele discu┼úii cu domnul ministru al Finan┼úelor, dup─â care vom discuta cu liderii partidului, s─â prezent─âm ceea ce noi am terminat practic asear─â de lucrat, suntem pe construc┼úia final─â. Vom anun┼úa ├«n termenul cel mai scurt ceea ce se ├«nt├ómpl─â. De alfel, eu cred c─â cet─â┼úenii rom├óni s-au obi┼čnuit ca atunci c├ónd PSD este la guvernare, grija pentru cet─â┼úeni, pentru mediul de afaceri, pentru c─â nu vom avea doar un pachet social, vom avea un pachet socio-economic. Vom g├óndi m─âsuri cum am g├óndit ┼či p├ón─â acum, echilibrate, ├«mp─âr┼úite ├«ntre pachetul social ┼či pachetul economic. Cea mai bun─â protec┼úie social─â pentru o persoan─â apt─â de munc─â este existen┼úa unui loc de munc─âÔÇŁ, a declarat Bud─âi, ├«ntr-o interven╚Ťie la Antena 3.┬á

ÔÇ×├Än acest pachet avem ┼či m─âsuri sociale ┼či m─âsuri economice. ├Än primul r├ónd, grija noastr─â a fost ├«ndreptat─â c─âtre pre┼úurile din energie, astfel ├«nc├ót popula┼úia, pentru iarna 2022-2023 s─â nu aib─â pre┼úuri modificate. Vorbesc de consumatorii casnici. Speciali┼čtii no┼čtri au lucrat pe astfel de schem─â, au prezentat o parte ├«n coali┼úie. Vom avea discu┼úiile finale, asta a fost o grij─â, s─â ne asigur─âm c─â travers─âm cu bine aceast─â┬áiarn─âÔÇŁ, a completat ministrul Muncii.

Măriri în trepte

Marius Bud─âi nu a vrut s─â dea cifre exacte referitoare la m─âririle de pensii. ÔÇ×Nu o s─â confirm sau s─â infirm cifre, o s─â spun doar c─â da, am avut discu┼úii ┼či despre salariul minim. Consider─âm c─â salariul minim trebuie s─â creasc─â ├«n Rom├ónia. Am pus ├«n prim─â faz─â la dispozi┼úia mediului de afaceri, acei 200 de lei netaxabili, posibiltatea major─ârii salariului minim, f─âr─â o cheltuial─â suplimentar─â, f─âr─â nicio taxare din partea statului rom├ón (...) De la 1 ianuarie 2022 am avut o majorare a pesiei minime cu 25% ┼či o majorare a punctului de pensie cu 10%. Noi ├«n PSD am discutat ┼či vom propune coali┼úiei o majorare mai mare dec├ót formula din lege, care ar fi trebuit ca acum s─â fie majorate pensiile cu ├«n jur de 5,1%. Vom anun┼úa ├«n cur├ónd cu c├ót se vor majora exactÔÇŁ, a precizat ministrul Muncii.┬á

Mult mai generos a p─ârur pre╚Öedintele PSD, care s─âpt─âm├óna trecut─â vorbea de actualizarea pensiilor cu rata infla╚Ťiei, ceea ce ├«n moment ar ├«nsemna circa 15%.

ÔÇ×Vor fi indexate pensiile cu rata infla╚Ťiei. Legea exist─â. Se vor mari cu indexul infla╚Ťiei. S─â dep─â╚Öim acest 1 septembrie ╚Öi s─â venim cu actul normativ pe energieÔÇŁ. Rata infla╚Ťiei pe luna iulie a fost de 15%, dup─â ce cu o lun─â ├«nainte ajunsese la 15,05%.

Coali╚Ťia ar trebui s─â anun╚Ťe ├«n cur├ónd noul pachet social ╚Öi economic, pentru acesta urm├ónd s─â fie stabilite sumele bugetare la urm─âtoarea rectificare. ├Än noiembrie ar trebui s─â fie urm─âtoarea rectificare bugetar─â, c├ónd ar trebui s─â vin─â ╚Öi o serie de solicit─âri ╚Öi din partea autorit─â╚Ťilor locale.