PSD și AUR și-au împărțit două funcții-cheie din Camera Deputaților. Cine este noul secretar general și cine va ocupa fotoliul de adjunct

Camera Deputaților a aprobat luni numirea Ioanei Bran-Voinea în funcția de secretar general al instituției, în urma unui vot secret desfășurat în plen.

Numirile au fost aprobate prin vot secret în Camera Deputaților Foto: FB Camera Deputaților

Ioana Bran-Voinea, care a ocupat până acum funcția de secretar general adjunct, a fost propusă pentru noua poziție de grupul parlamentar al PSD, potrivit Agerpres.

Tot luni, deputații au validat-o pe Oana-Elena Pintilei în funcția de secretar general adjunct al Camerei Deputaților. Candidatura acesteia a fost susținută de grupul parlamentar al AUR.

Cele două numiri au fost aprobate prin vot secret cu buletine de vot, exprimat de membrii Camerei Deputaților.

Cine este Ioana Bran-Voinea

Ioana Bran-Voinea (40 de ani) este fost deputat PSD de Satu Mare și fost ministru al Tineretului și Sportului în Guvernul condus de Viorica Dăncilă.

Este absolventă a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

A fost deputat în legislatura 2016-2020, iar în perioada 29 ianuarie - 20 noiembrie 2018 a ocupat funcția de ministru al Tineretului și Sportului.

Din mai 2022 a fost secretar general adjunct al Camerei Deputaților, iar din octombrie 2024 a exercitat atribuțiile de secretar general în regim interimar.