Problema pensiilor speciale, încheiată la finalul anului printr-un proiect de lege trimis în Parlament

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că pe 31 decembrie anul acesta se va închide discuţia pe subiectul pensiilor speciale printr-un proiect de lege iniţiat de Ministerul Muncii, aprobat de Guvern şi transmis spre adoptare în Parlament, subliniind că reforma pensiilor asumată prin PNRR nu se va face printr-o ordonanţă de urgenţă.

El a vorbit, duminică seară, la Antena 3, despre subiectul pensiilor speciale.

"Ministerul Muncii, conform celor din PNRR, are jalon să iniţieze legea cu pensiile speciale. Ministerul şi-a luat un consultant în Banca Mondială, au terminat raportul şi ministrul l-a pus la dispoziţia prim-ministrului. O să ne încadrăm în termen cu jalonul până la 31 decembrie, să venim cu o lege şi să închidem capitolul acesta. Niciodată eu şi colegii mei nu am văzut pensiile militarilor intrând la speciale, pentru că sunt ocupaţionale şi există peste tot în lume. Ar fi culmea, cu război la cea mai lungă frontieră cu ţara în conflict, să intrăm într-o zonă de discuţie pentru pensiile militare. Nu am văzut nimic de la interministerială, dar să vedem soluţiile care sunt să închidem discuţia cu pensiile speciale. Pe 31 decembrie se închide discuţia cu pensiile speciale", a afirmat Marcel Ciolacu.

Liderul social-democraţilor a punctat şi câteva aspecte de care ar trebui să se ţină cont la reforma sistemului de pensii, subliniind că mărirea punctului de pensie trebuie discutată în zona de contribuţii.

"E o discuţie cu mărirea vârstei de pensionare, dar asta nu e trecută de PSD, ci de PNL şi USR în PNRR. E clar că va trebui să venim cu o mărire, dar nu de a doua zi", a spus Ciolacu.

Preşedintele PSD a dat asigurări că modificările în legea pensiilor nu vor fi făcute prin OUG, referindu-se în context şi la situaţia pensiilor magistraţilor.

"Nu va schimba nimeni legea prin OUG, am înţeles că la CSM erau 80 de magistraţi care cereau pensionarea. E o greşeală această grabă, mare greşeală. Eu am promis că e exclus ca prin Guvern să apară OUG care să schimbe regulile jocului peste noapte. Va veni ministrul Muncii cu ministrul de Finanţe, cu toţi, cu un proiect de lege prin Guvern şi va veni apoi la dezbaterile din Parlament. La magistraţi ce avem sensibil şi incorect: nu poţi să ieşi la pensie cu pensie mai mare decât veniturile când ai fost activ. Nu poţi să fii magistrat o săptămână şi să te încadrezi la pensie de magistrat. Trebuie minim 10, 15 ani - să spună ministrul. Sunt crăpături. Nu va schimba nimeni regulile jocului. Nu trebuie să mai ieşi la pensie la 40 de ani. (...) Nu aşa se fac lucrurile, lucrurile se fac gândit, cu ceva sustenabil, poate oamenii îşi fac calcule cât să mai fie în activitate. Trebuia comunicat mai mult pe acest subiect, dar nu va exista o OUG, ci o lege în Parlament", a mai declarat Ciolacu.