Președintele Nicușor Dan: numirea șefilor de servicii este „o chestiune la fel de grea” ca împărțirea ministerelor

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, despre numirea şefilor de servicii secrete, că este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Observator dacă a luat o decizie privind şefia serviciilor secrete.

"Aici este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară. În timpul ăsta am avut de lucrat cu serviciile", a răspuns şeful statului.

"Dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să îmi iau deciziile pe zona externă. Dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care ţin de nefuncţionarea unor instituţii, chiar de corupţie, de zone de interese", a menţionat el, potrivit publicației citate.

Preşedintele a subliniat că "nu crede că a avea un şef civil e o chestiune aşa de importantă".

"Ce văd important la servicii este, ca şi în alte părţi ale administraţiei, că e aceeaşi rutină în anumite zone, aceeaşi rutină şi delăsare care nu este în acord cu lumea reală", a mai spus el.

Imediat după alegerile prezidențiale din luna mai 2025. președintele a anunțat în mai multe rânduri că va numi șefi de servicii în timp rezonabil, dar de fiecare dată a amânat o decizie.

SRI are doar un șef interimar, generalul Răzvan Ionașcu, după ce Eduard Hellvig a demisionat în urmă cu doi ani. Președinte Klaus Iohannis, iar mai apoi președintele interimar Ilie Bolojan nu au numit o nouă conducere la SRI. Sarcina îi va reveni președintelui Nicușor Dan. Până atunci, SRI este condus interimar de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu.

De cealaltă parte, SIE este condus de șapte ani de generalul Gabriel Vlase. Acesta a fost numit încă din 2018 în fruntea Serviciului.