Politico: Cum a obținut România acceptul Bruxelles-ului pentru cel mai mare deficit bugetar din UE

România a obținut un acord de principiu din partea Comisiei Europene pentru un deficit bugetar mai mare decât cel planificat inițial. Bruxelles-ul cere disciplină, investitorii rămân precauți

Bruxelles-ul avertizează: deficitul trebuie redus la 6%

România a primit acordul preliminar al Comisiei Europene pentru un deficit bugetar de 8,4% din PIB în 2025, în loc de o reducere mai rapidă planificată inițial.

Bruxelles-ul a fost de acord după luni de criză politică ce au întârziat măsurile fiscale, însă avertizează că deficitul trebuie coborât la 6% anul viitor, pentru a evita sancțiuni și posibila suspendare a fondurilor europene.

Premierul Ilie Bolojan a introdus deja măsuri de austeritate, dar acestea provoacă tensiuni politice și proteste sindicale. Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, s-a întâlnit cu Bolojan la Bruxelles și a declarat pe platforma X: „Am salutat eforturile îndrăznețe depuse în ultimele luni. Este important să continuăm aceste eforturi pentru a proteja stabilitatea macroeconomică a României.”

Pe plan financiar, România rămâne vulnerabilă: costurile sale de împrumut sunt cele mai ridicate din Uniunea Europeană, chiar peste cele ale Serbiei, stat aflat încă în afara blocului. Până acum, țara a reușit să evite retrogradarea ratingului suveran la categoria „junk”, însă investitorii sunt îngrijorați de ritmul lent al reformelor