Fostul candidat PNL la Primăria Focșani Valentin Resmeriță a intrat în USR

Omul de afaceri focșănean Valentin Resmeriță, fost candidat PNL la primăria Focșani, a intrat în USR. Anunțul a fost făcut de liderul USR Vrancea, Ionuț Carabă.

„Astăzi s-a alăturat echipei USR Vrancea domnul Valentin Resmeriță, un om de afaceri local respectat, căruia îi urez bun venit în filiala noastră.

Sunt un om al construcțiilor durabile și am crezut mereu că politica se face prin rezultate concrete și deschidere către comunitate. De când am preluat mandatul de Președinte al filialei USR Vrancea, am demonstrat împreună cu colegii mei că stabilitatea și munca de echipă aduc performanță reală.

O dovedesc faptele: pentru prima dată în istoria filialei avem un primar și un deputat, am reușit să păstrăm unitatea echipei fără să avem nicio excludere în tot acest mandat, iar porțile noastre au rămas permanent deschise pentru oameni noi care vor să se implice”, a transmis liderul USR Vrancea pe Facebook.

Acesta afirmă că venirea lui Resmeriță în USR „ reprezintă o oportunitate, dar și o provocare în același timp”.

„Este un semnal clar că proiectul nostru devine tot mai solid și capabil să atragă oameni cu experiență, gata să pună umărul la treabă pentru județul nostru. Mergem înainte, uniți și hotărâți să oferim Vrancei alternativa pe care o merită!”

Potrivit Jurnal de Vrancea, Valentin Resmeriță este cunoscut în Focșani mai ales ca om de afaceri, fiind asociat cu una dintre companiile importante din județ, cu activitate în domeniul materialelor de construcții și al investițiilor private

În 2024, a fost candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Focșani și una dintre figurile centrale ale liberalilor în campania electorală locală. După alegeri, a pierdut conducerea organizației municipale a PNL Focșani, iar în cele din urmă a renunțat și la mandatul de consilier local la Focșani.

În ultimele luni, numele său a fost tot mai puțin asociat cu activitatea liberalilor, iar trecerea la USR confirmă ruptura definitivă de fostul partid, adaugă sursa citată.

El a fost implicat și într-un conflict public cu Primăria Focșani privind fosta Școală Comercială. Disputa a vizat statutul clădirii, dreptul de proprietate și destinația unui imobil cu valoare istorică, subiect care a generat controverse și în spațiul public local.

USR Vrancea nu a anunțat încă ce rol va avea în partid, dar nu este exclus ca acesta să candideze din nou la Primăria Focșani în 2028.