Parlamentarul PSD care a amenințat că nu votează Cabinetul Ciolacu: Nu văd de ce aş fi exclus din partid

Deputatul PSD a afirmat după votul său în comisii împotriva numirii lui Alexandru Rafila la conducerea Ministerului Sănătăţii, că nu vede de ce ar fi exclus din PSD.

„Nu văd de ce aş fi exclus din PSD”, a afirmat Patriciu Achimaş-Cadariu, întrebat pe această temă după audierea lui Alexandru Rafila în comisii, potrivit Agerpres.

Parlamentarul a explicat neînţelegerile cu ministrul Alexandru Rafila privind Planul Naţional de Combatere a Cancerului. „În momentul în care au apărut să indicii că lucrurile degenerează, degenerează în sensul că nu se aplică o lege care scapă de la moarte oameni, eu am sesizat acest lucru şi eu cred că toată lumea s-a sesizat. Ei bine, în acest moment cred că orice partid are mecanisme interne, are regulamente prin care să regleze astfel de de situaţii”, a mai afirmat deputatul PSD, potrivit sursei citate.

Chestionat dacă conducerea PSD i-a reproşat poziţia, parlamentarul a răspuns că nu a „simţit niciodată nicio animozitate din partea nimănui”.

„Avem un număr de zeci de mii de pacienţi de cancer, e demonstrat în toată lumea că instrumentul prin care poţi să-i salvezi este un Plan naţional de control şi combatere a cancerului. Ai această lege votată şi nu o aplici, nu este criminal?", a mai explicat Achimaş-Cadariu.

Achimaș Cadariu a mai explicat: „Eu am fost invitat să candidez pe listele PSD şi îi mulţumesc PSD pentru acest lucru şi atunci am spus că voi candida pentru pacienţii de cancer şi până la urmă jurământul meu este pe Constituţia României, pe Biblie şi cred că faţă de asta şi faţă de ce mi-am asumat am întreaga responsabilitate”, a spus parlamentarul.

La audierile din comisiile de sănătate, deputatul PSD Patriciu Achimaş-Cadariu l-a acuzat pe ministrul Rafila de „neglijenţă criminală” faţă de bolnavii de cancer, anunţând că va vota împotriva avizării.

Deputat PSD, împotriva ministrului Sănătății

Deputatul Patriciu Achimaș-Cadariu a anunțat, printr-un comunicat de presă, că nu votează un guvern din care face parte Alexandru Rafila, după ce ministrul Sănătății a lansat un alt plan pentru combaterea cancerului decât cel votat de Parlament.

„Eu cred că fiecare dincolo de componenta personală am fost aleși pe listele unui partid, nu a candidat nimeni independent sau a candidat, dar nu a reușit să intre în Parlament. Nu cunosc vreunul să fi intrat în 2020. Din punctul meu de vedere trebuie să existe o explicație pentru colegii care nu respectă deciziile partidului”, a afirmat prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, ulterior.