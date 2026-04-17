Oana Țoiu anunță „Ziua industriei românești” la NATO. Peste 20 de companii din România, promovate ca potențiali furnizori pentru Alianță

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, anunță organizarea unui eveniment în premieră pentru România la sediul NATO, intitulat „Romania Industry Day”, care are ca obiectiv sprijinirea companiilor românești pentru a deveni furnizori direcți ai structurilor Alianței.

„Deschid luni, chiar la sediul Alianţei din Bruxelles, «Romania Industry Day», împreună cu Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Este o zi specială pentru industria noastră şi pentru prestigiul României. Am construit «Ziua industriei româneşti» la sediul NATO pentru a sprijini companiile naţionale să devină furnizori direcţi ai structurilor Alianţei”, a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul de Externe.

Oana Țoiu a subliniat că delegația României nu merge doar în vizită, ci împreună cu specialiști și cu peste 20 de companii românești active în domenii de vârf.

„Nu mergem acolo în vizită, ci alături de specialiştii noştri şi de peste 20 de companii româneşti care fac performanţă în inteligenţă artificială, drone, securitate cibernetică şi aeronautică”, a precizat ministrul.

Oficialul a explicat că aceste companii reprezintă un atu strategic pentru România în actualul context global al industriei de apărare.

„Sunt oameni care pun România pe harta tehnologiei mondiale şi care merită să fie văzuţi şi auziţi de cei mai importanţi decidenţi ai NATO. Cheltuielile totale anuale ale Aliaţilor pentru cerinţele de apărare au depăşit 1,4 trilioane de euro, iar industria noastră trebuie să fie conectată strategic la acest lanţ global de achiziţii”, a mai transmis Oana Țoiu.

Ministrul a subliniat că securitatea în prezent nu mai înseamnă doar prezență militară, ci și capacitate industrială și tehnologică.

„Securitatea, în anul 2026, nu înseamnă doar prezenţă militară, ci şi capacitate industrială”, a afirmat aceasta.

Ea a explicat că integrarea companiilor românești în lanțurile de aprovizionare ale NATO ar avea efecte directe asupra economiei interne.

„Atunci când o companie din Braşov, Craiova, Bucureşti sau Cluj devine furnizor pentru NATO, acest lucru se traduce în locuri de muncă sigure acasă, tehnologie de vârf dezvoltată în universităţile noastre şi o ţară mult mai respectată, dar şi mai bine apărată”, a precizat ministrul.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, evenimentul reprezintă o premieră și o etapă importantă în dezvoltarea diplomației economice a României în cadrul Alianței.

„Romania Industry Day” include consultări cu reprezentanți ai Agenției NATO pentru Comunicații și Informatică (NCIA) și ai Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA), având ca scop identificarea unor modalități concrete de integrare a firmelor românești în programele de înzestrare și logistică ale Alianței.

La eveniment participă peste 20 de companii românești și internaționale din domenii precum software, comunicații securizate, sisteme satelitare, tehnologii anti-dronă, aeronautică și apărare.