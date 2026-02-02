Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, vorbește la Interviurile Adevărul despre planurile AUR. Cum plănuiește partidul să ajungă la putere și cum se împacă liderii cu eticheta de „pro-ruși”, sunt doar căteva dintre întrebările la care răspunde acesta.

Ajuns de curând în politica internă, în echipa de conducere a AUR, Dan Dungaciu a explicat la „Interviurile Adevărul” că a luat decizia să intre în politică, argumentând că nu mai vede o diferență clară între a fi și a nu fi în politică.

„Am constatat și nu am fost singurul că spațiu acela de, hai să zic așa, neutralitate, care putea să pretinde că ar fi un spațiu neutru, începe să se îngusteze. Deci, ideea aceea că pot să emis ceva dintr-o zonă de neutralitate a dispărut. (...)

Nu mai exista o diferență clară între a fi în politică și a nu fi în politică, chiar dacă unii dintre noi pretindeam că există această deosebire. Și lucrurile astea le-am auzit și de la mai multe lume”.

