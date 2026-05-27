Președintele Nicușor Dan participă miercuri la deschiderea unui summit pe tema combaterii dezinformării, organizat în cadrul inițiativei ONG-ului România Imună, la Palatul Cotroceni.

ONG-ul România Imună prezintă, miercuri, la Palatul Cotroceni, ”Raportul național privind dezinformarea din rețelele sociale din România”, eveniment organizat sub patronajul Administrației Prezidențiale.

Președintele Nicușor Dan a ținut un discurs la acest eveniment.

Președintele a spus că este important ca, în acest demers foarte important, să funcționeze împreună instituțiile statului, societate civilă, mediu privat.

”Dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, nu este doar o chestiune de etică, este o chestiune de prosperitate. Există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți. Dezinformarea acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Dezinformarea de azi nu mai este o succesiune de operații ad-hoc, este coordonată, este pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie. Răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat”, a spus Nicușor Dan în deschiderea evenimentului.

Nicușor Dan a mai spus că nu este vorba numai de politică, ci dezinformare este și în zona medicală, care costă resurse și costă chiar vieți, dar și în zona economică, a siguranței femeilor, victime ale abuzului.

”De fapt, ce este dezinformarea în raport cu democrația? Ce e democrația? Foarte pe scurt, democrația înseamnă niște oameni care încearcă să se influențeze în mod legitim unii pe alții pentru ca împreună să ia deciziile cele mai bune pentru ei ca societate. Și ce este dezinformarea? Înseamnă să pervertești acest mecanism, adică să dezechilibrezi ierarhia de argumente în mod artificial și să introduci niște elemente factual false pe care, promovându-le, să le faci adevărate. Și, în felul ăsta, ataci democrația însăși. Și atunci, noi trebuie să ne uităm la acele mecanisme care pervertesc o ierarhie de valori și de acțiuni legitime pe care societatea o produce pentru ea însăși, fără să ne atingem de posibilitatea cetățeanului de a exprima orice idee, opinie, evaluare dorește”, potrivit lui Nicușor Dan.

Ce trebuie să facă statul?

”În primul rând, să comunice coerent și strategic, și, dacă se poate, uman și nu propagandistic, cum, din păcate, politicianul, încurajat de consultanți, o face adesea. Și apoi, când comunică, trebuie să se ducă acolo unde e publicul, pentru că vedem că noi toți, politicienii, suntem prin talk-show-uri, ne certăm unii cu alții, și pe TikTok sunt alții. Și unele sunt subiectele pe care le dezbatem noi între noi la televizor, și altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii pe TikTok. Și chiar uneori jurnaliștilor li se pare cumva ridicol să pună politicianului o întrebare de care 30% dintre oameni sunt deja convinși că e o realitate pe rețelele sociale. Deci, instituțiile statului, pe de o parte, trebuie să comunice obiectiv. Pe de altă parte, trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este și să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se așteaptă să primească un răspuns”, a mai transmis președintele.

Șeful statului a mi menționat că este nevoie de cooperare între instituții, e nevoie să înțelegem ce au făcut alții bine.