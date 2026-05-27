search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Nicușor Dan, discurs la summitul pe tema combarerii dezinformării: „Una dezbatem noi la televizor, alta dezbat oamenii pe Tik Tok”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Nicușor Dan participă miercuri la deschiderea unui summit pe tema combaterii dezinformării, organizat în cadrul inițiativei ONG-ului România Imună, la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan, președintele României FOTO: Inquam Photos
Nicușor Dan, președintele României FOTO: Inquam Photos

ONG-ul România Imună prezintă, miercuri, la Palatul Cotroceni, ”Raportul național privind dezinformarea din rețelele sociale din România”, eveniment organizat sub patronajul Administrației Prezidențiale.

Președintele Nicușor Dan a ținut un discurs la acest eveniment.

Președintele a spus că este important ca, în acest demers foarte important, să funcționeze împreună instituțiile statului, societate civilă, mediu privat.

”Dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, nu este doar o chestiune de etică, este o chestiune de prosperitate. Există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți. Dezinformarea acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Dezinformarea de azi nu mai este o succesiune de operații ad-hoc, este coordonată, este pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie. Răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat”, a spus Nicușor Dan în deschiderea evenimentului.

Nicușor Dan a mai spus că nu este vorba numai de politică, ci dezinformare este și în zona medicală, care costă resurse și costă chiar vieți, dar și în zona economică, a siguranței femeilor, victime ale abuzului.

”De fapt, ce este dezinformarea în raport cu democrația? Ce e democrația? Foarte pe scurt, democrația înseamnă niște oameni care încearcă să se influențeze în mod legitim unii pe alții pentru ca împreună să ia deciziile cele mai bune pentru ei ca societate. Și ce este dezinformarea? Înseamnă să pervertești acest mecanism, adică să dezechilibrezi ierarhia de argumente în mod artificial și să introduci niște elemente factual false pe care, promovându-le, să le faci adevărate. Și, în felul ăsta, ataci democrația însăși. Și atunci, noi trebuie să ne uităm la acele mecanisme care pervertesc o ierarhie de valori și de acțiuni legitime pe care societatea o produce pentru ea însăși, fără să ne atingem de posibilitatea cetățeanului de a exprima orice idee, opinie, evaluare dorește”, potrivit lui Nicușor Dan.

Ce trebuie să facă statul?

”În primul rând, să comunice coerent și strategic, și, dacă se poate, uman și nu propagandistic, cum, din păcate, politicianul, încurajat de consultanți, o face adesea. Și apoi, când comunică, trebuie să se ducă acolo unde e publicul, pentru că vedem că noi toți, politicienii, suntem prin talk-show-uri, ne certăm unii cu alții, și pe TikTok sunt alții. Și unele sunt subiectele pe care le dezbatem noi între noi la televizor, și altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii pe TikTok. Și chiar uneori jurnaliștilor li se pare cumva ridicol să pună politicianului o întrebare de care 30% dintre oameni sunt deja convinși că e o realitate pe rețelele sociale. Deci, instituțiile statului, pe de o parte, trebuie să comunice obiectiv. Pe de altă parte, trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este și să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se așteaptă să primească un răspuns”, a mai transmis președintele.

Șeful statului a mi menționat că este nevoie de cooperare între instituții, e nevoie să înțelegem ce au făcut alții bine.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
digi24.ro
image
Acord sau fără acord? Postările lui Trump pe rețelele sociale amplifică confuzia privind conflictul cu Iranul
stirileprotv.ro
image
Cum au fost aruncați în aer banii orădenilor pentru 2 linii aeriene fără călători: 3,3 milioane de euro pentru zboruri în care se află doar doi pasageri. Contractul a fost semnat pe vremea când președintele CJ era Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
mediafax.ro
image
”Se dă accidentat, am dat două milioane pe el”. Jucătorul de la FCSB de care Gigi Becali nu poate să scape
fanatik.ro
image
Sean Wiswesser, fost ofițer senior CIA și expert în spionajul rusesc: „Am fi proști să credem că Federația Rusă nu vizează activ Guvernul României. O fac și o vor face întotdeauna”
libertatea.ro
image
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Aryna Sabalenka a oprit meciul la Roland Garros și i-a zis direct arbitrului: ”Nu e prea aproape de mine?”
digisport.ro
image
Lovitura momentului pe piața imobiliară. Orașul din România unde ANAF vinde o garsonieră cu doar 12.000 de euro
click.ro
image
O familie care și-a plătit o vacanța de vis în Egipt a avut un șoc major când a ajuns la Hurghada: „Ne-am îmbolnăvit”
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Analiștii financiari anticipează vremuri grele: Leul pierde teren, iar perspectivele economice se înrăutățesc
observatornews.ro
image
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
cancan.ro
image
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Cât este pensia de handicap pentru gradul 1 sau 2 în 2026. Sumele actualizate la zi
playtech.ro
image
„Riscăm să murim cu toții”. Situație fără precedent din cauza Ebola. În Congo, mai rău ca-n perioada Covid. Teoria conspirației care a luat amploare
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Bijuteria de 10 milioane de euro a fost la un pas să primească numele lui Mircea Lucescu, dar a ieșit altceva
digisport.ro
image
Intervenție în forță la Babadag. Polițiștii au tras focuri de armă pentru aplanarea unui conflict stradal. Au fost mobilizate și trupele speciale
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 27 mai. Ziua în care revin emoții și persoane din trecut. Zodiile care azi riscă să piardă tot
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Leguma de lux care costă și 1.000 de euro/kg crește, în România, pe toate drumurile
click.ro
image
Magdalena Chihaia, reacție explozivă când Dinu Maxer a fost întrebat dacă a felicitat-o pe Deea pentru căsătorie: „Ea nu există!”
click.ro
image
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
click.ro
împăratul roman Toberius foto profimedia 0147320339 jpg
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta partenerilor de orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce se întâmplă în organism dacă bei bere în fiecare zi. Ce spun experții despre acest obicei
image
Leguma de lux care costă și 1.000 de euro/kg crește, în România, pe toate drumurile

OK! Magazine

image
Prințul care ar putea rămâne văduv. Înmormântarea e pregătită pentru soția care s-ar putea să nu mai apuce ziua încoronării

Click! Pentru femei

image
A schimbat muzica pentru totdeauna, dar a trăit o viață plină de controverse! Povestea lui Michael Jackson

Click! Sănătate

image
O mișcare a mâinii poate preveni demenţa