Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că nu exclude nicio variantă, însă nu vede potrivit un tehnocrat în fruntea Executivului. Acesta a vorbit, de asemenea, și despre situația economică.

Nicuşor Dan a făcut joi dimineață declaraţii după ce, cu o zi în urmă, au avut loc consultări la Palatul Cotroceni, care au durat mai bine de 10 ore.

"Fiecare dintre partidele politice a înțeles că e nevoie să facem reduceri bugetare, inclusiv reduceri de cheltuieli ale statului și am agreat ca doi oameni de la fiecare din partide să înceapă să lucreze începând de azi la o comisie de tăiere a cheltuieli", a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre situația economică a României, acesta a transmis că a discutat deja cu reprezentanți ai ministerului.

"Eu am început să lucrez, am vorbit cu reprezentanți ai ministerului încă de săptămâna trecută și în momentul ăsta am datele mari. Întrebarea este care e asumarea pe politică, pe tăiere de cheltuieli. Impresia mea este că partidele au înțeles foarte bine și vor să tăiem", a spus el.

Nicușor Dan a vorbit și despre formarea viitorului Guvern și a transmis că nu exclude nicio variantă.

"Cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze 3 ani și jumătate și un premier politic (...) Pentru moment sunt discuții, nu exclud nimic, dar nu cred că e varianta potrivită pentru un premier tehnocrat, nu are autoritate", a declarat șeful statului.

În cadrul consultărilor, partidele pro-europene – PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții Grupului Minorităților Naționale – au convenit constituirea unui grup de lucru tehnic pentru elaborarea unui plan de reducere a cheltuielilor publice.