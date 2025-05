Consultările de la Cotroceni, prin ochii analiștilor: PSD nu va rămâne pe margine

PSD va intra la guvernare. Dacă ar rămâne pe dinafară, sute de primari ar pleca către PNL și zeci de parlamentari s-ar încolona în spatele lui Victor Ponta, este de părere analistul politic George Rîpă. El explică faptul că, în opoziție, PSD s-ar lupta să-și facă auzită vocea, doar că îi va avea alături pe cei de la AUR, SOS, POT. „Or, asta înseamnă că vocea pesediștilor nu prea se va auzi din vacarmul generat de partidele populiste”, arată acesta.

„Un lucru e cert. PSD va intra la guvernare. Dacă ar rămâne pe dinafară, sute de primari ar pleca către PNL și zeci de parlamentari s-ar încolona în spatele „trădătorului” Ponta. În opoziție, PSD s-ar lupta să-și facă auzită vocea, doar că îi va avea alături pe cei de la AUR, SOS, POT. Or, asta înseamnă că vocea pesediștilor nu prea se va auzi din vacarmul generat de partidele populiste. Pentru PSD ar fi un dezastru să nu intre la guvernare, ar putea să piardă și mai mult din electorat către partidele populiste. PSD negociază dur acum și încearcă să pună din nou pe masă celebra rotativă. Strategia lor este ca Bolojan să ia măsuri dure și să regleze finanțele, și apoi, înainte de următoarele alegeri, să vină iar ei cu măsuri populiste, așa cum au făcut și în trecut. Din păcate pentru ei, nu mai sunt însă în situația de a pune condiții”, a explicat pentru Adevărul analistul politic George Rîpă.

În contextul pașilor mici cu care încep discuțiile, spre deosebire de alți ani, expertul punctează că, pentru a ajunge la o formulă care să asigure stabilitatea țării, „e bine că negocierile nu se fac pe repede înainte. Un avantaj ar putea fi inclusiv acela că noul președinte se obișnuiește treptat cu noua funcție prezidențială dar și cu puterile, formale și informale, pe care le are și pe care le-ar putea folosi la un moment dat, decisiv, pentru a convinge acele partide care pun interesul lor deasupra interesului țării și care astăzi blochează negocierile cu solicitări absurde”.

Spectacol de măsuri pentru scăderea deficitului bugetar

La primele consultări informale convocate de președintele Nicușor Dan, care au avut loc miercuri, au participat toate partidele pro-europene și minoritățile. Din grupul suveraniștilor a venit doar POT, AUR și SOS au refuzat să participe la discuții.

Presa nu a avut acces la consultări. Potrivit informațiilor „Adevărul”, Nicușor Dan a fost însoțit la Palatul Cotroceni de Dragoș Anastasiu, consilier prezidențial rămas în funcție din mandatul de interimar al lui Ilie Bolojan, și Radu Burnete, vehiculat drept viitor consilier.

Discuțiile s-au concentrat în principal pe măsurile economice menite să aducă 30 de miliarde de lei la bugetul de stat pentru scăderea deficitului bugetar la 7%, așa cum și-a asumat România pentru anul 2025.

Cele mai sumbre scenarii vin chiar din partidul liberalilor, care, prin vocea liderului interimar Ilie Bolojan, admite că pentru actuala situație a României, este responsabil și PNL, astfel că nu are pretenții în structura viitorului guvern: „Vom fi dispuși să susținem un pachet de măsuri complexe care să nu bulverseze economia: reducerea chieltuielilor de funcționare a statului, reducerea ineficienței, unde poate fi redus personalul se impune reducerea, eliminarea sinecurilor, a oricăror cheltuieli care nu pot fi justificate, descentralizare, debirocratizare (...) E nevoie să creștem cota de încasare a veniturilor. Este posibil aici să fim nevoiți să creștem taxe și impozite”, a mai precizat Bolojan.

Din USR, Dominic Fritz, explică că partidul său este împotriva creșterilor de taxe și impozite, subliniind că mai întâi trebuie tăiate alte cheltuieli ale statului, pentru a vedea cât se poate aduna din cei 30 de miliarde de lei necesari la bugetul statului.

„Ar fi total nefiresc si nedrept să nu existe și măsuri pe partea bugetară”- Adriana Săftoiu, fost consilier prezidențial

Fostul consilier prezidențial Adriana Săftoiu, expert în comunicare, subliniază că „e limpede că nu avem cum să scăpăm din situatia actuală economică fără măsuri aspre”. Aceasta mai observă că singura măsură concretă propusă de un partid a venit de la USR. Potrivit fostei consiliere a lui Traian Băsescu, este nevoie de un echilibru între ceea ce dă statul și ce cere statul.

„Cred că mulți dintre cei care plătim taxele si impozitele ca firme-mai mici, mai mijlocii-ne dăm seama că va veni un val de măriri. Dar ar fi total nefiresc si nedrept să nu existe și măsuri pe partea ”bugetară”. Singurul pe care l-am auzit, după discuțiile de la Cotroceni, spunând ceva concret in acest sens a fost Dominic Fritz. Reducerea sporurilor. A dat exemplu <<sporul de antenă>> și suma: 6 miliarde. Stiu că nu place, dar sunt sporuri multe care merită atentie. La un moment dat a fost si o initiativă de <<spor de zâmbet>>. Si apoi sper să fie analizate si multele AGA si CA-uri si sumele care mai de care. Poate chiar se întâmplă minunea: un echilibru între ce cere și ce dă statul”, spune Adriana Săftoiu.

PSD vrea o consultare largă în partid

De partea cealaltă, PSD spune că situația nu este chiar atât de gravă și că scăderea deficitului este în grafic. Cu toate astea, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că va cere o consultare largă în partid cu privire la participarea la guvernare.

„Ne interesează programul de guvernare, măsurile care vor trebui luate de către guvern, dacă suntem într-o zonă în care convenim că acele măsuri sunt cele necesare, da, vom face următorul pas, vom supune atenţiei partidului această opţiune de a intra sau nu la guvernare”, explică Sorin Grindeanu.

„Strategia lor este ca Bolojan să ia măsuri dure și să regleze finanțele, și apoi, înainte de următoarele alegeri, să vină iar ei cu măsuri populiste”- George Rîpă, analist politic

Scenariile pentru conducerea guvernului

Potrivit informațiilor „Adevărul”, varianta unei noi rotative guvernamentale PSD-PNL este unul dintre subiectele abordate de partide. Calculele împart mandatul viitorului Executiv în două, cu rotație la un an și jumătate, asemenea rotativei Ciucă-Ciolacu din 2023.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, susține însă că acele vremuri s-au cam dus: „Voi, liberalii, asumați-vă guvernarea, luați cele mai dure măsuri, după care, când lucrurile se stabilizează și e ușor, să vină PSD. Am mai văzut filmul acesta. Nu accept o astfel de variantă”.

Primul premier ar urma să fie Ilie Bolojan. Numele său este varianta dorită și propusă de PNL, USR și președintele Nicușor Dan. Cu toate astea, în încercarea de a convinge PSD să rămână în Executiv, nici liberalii, nici șeful statului, nu insistă asupra propunerii, însă USR se impune, motivând că împreună cu PNL au mai mulți parlamentari decât PSD, astfel că stă în picioare ideea propunerii unui premier de către formațiunea politică cea mai numeroasă din Parlament.

„Populația are nevoie să vadă la vârful țării, în fruntea guvernului, un lider credibil, un lider integru, un lider competent”- Remus Ștefureac, sociolog

O altă variantă luată în calcul, care ar fi preferată de social-democrați ar fi cea a premierului tehnocrat. Directorul Inscop, sociologul Remus Ștefureac, crede însă că aceasta ar fi cea mai „proastă” variantă.

„Cred că este foarte important pentru România să aibă un guvern clar, cu majoritate bună în Parlament, deci cu implicarea PSD la guvernare, cu implicarea PNL, UDMR, USR. Este esențial pentru a da un semnal pozitiv în exteriorul țării legat de stabilitatea guvernamentală și legat de sprijinul politic pentru orice măsuri economice luate. (...) România se află într-un context geopolitic extrem de complicat. (...) După o perioadă foarte, foarte complicată, cea mai gravă criză cu care s-a confruntat democrația noastră, România trebuie să arate faptul că avem un guvern solid, să arate faptul că avem o majoritate solidă. (...) Un premier tehnocrat în asemenea vremuri este cea mai proastă decizie posibilă pentru România, pentru toate partidele implicate, pentru șansa, pentru cetățenii României. Țara are nevoie de un premier cu background politic care să-și asume responsabilitatea. (...) Țara are nevoie de lideri credibili, populația are nevoie să vadă la vârful țării, în fruntea guvernului, un lider credibil, un lider integru, un lider competent.”, a punctat Remus Ștefureac.

Analistul politic George Rîpă subliniază, de asemenea, că „singura soluție stabilă pentru România este o majoritate formată din cele patru partide care nu au ștampila „populist” sau „extremist”. Și singurul politician care poate oferi garanții că acest guvern va face reforme și că va încerca să limiteze jaful din ultimii ani este Ilie Bolojan. Liderul PNL este probabil ultimul mit din politica românească și singurul care poate găsi înțelegere atunci când se vor lua măsuri nepopulare. Bolojan reprezintă deopotrivă garanția că va exista o colaborare bună între Palate, dar și că România va avea un lider credibil pentru mediul de afaceri în fruntea Guvernului”.

Prima concluzie a celor peste 10 ore de consultări este decizia formării unui grup tehnic de lucru între PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții Grupului Minorităților Naționale, pentru elaborarea unui un plan de măsuri destinat reducerii cheltuielilor publice, care să fie asumat și pus în aplicare de viitorul Executiv. În acest sens, o primă ședință este programată joi, 29 mai, de la 15.00.