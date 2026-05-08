Mesajul tranșant al rectorului SNSPA, Remus Pricopie, către politicieni: „Continuarea acestui conflict va produce mai mult extremism”

În plină criză guvernamentală, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, face un apel la revenirea la dialog politic, îndemnând actorii implicați să revină la masa negocierilor. „Continuarea acestui conflict nu va produce câștigători”, a transmis acesta.

Remus Pricopie a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care atrage atenția asupra riscurilor escaladării conflictului politic și a efectelor asupra stabilității democratice.

„România traversează un nou episod de tensiune politică amplificată inutil prin atacuri publice, etichete și retorică radicală. Grav este faptul că acest tip de discurs nu mai vine doar din zona extremistă, ci și din partea unor actori care, până mai ieri, vorbeau despre responsabilitate, stabilitate și valori democratice comune”, a scris Remus Pricopie, pe Facebook.

Acesta critică atât tendința de demonizare a adversarilor politici, cât și transformarea unor lideri în figuri providențiale. „În politică, nici demonizarea permanentă a adversarului și nici transformarea unor lideri în figuri providențiale nu ajută societatea. Democrația nu funcționează prin «icoane» politice, ci prin dialog, echilibru și capacitatea de a găsi soluții raționale pentru probleme reale”, a precizat Pricopie.

În opinia sa, actuala criză politică contravine așteptărilor electoratului.

„Românii au votat pentru stabilitate, direcție democratică și responsabilitate, nu pentru conflicte interminabile între foști parteneri de guvernare”, a mai adăugat rectorul SNSPA.

Pricopie face și un apel direct către actorii politici implicați în negocieri.

„Reveniți la masa negocierilor. Renunțați la mesajele denigratoare și la competiția orgoliilor. Continuarea acestui conflict nu va produce câștigători. Va produce doar mai multă neîncredere, mai mult extremism și o Românie mai vulnerabilă.”, a transmis acesta.

Criza a fost declanșată după adoptarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

În urma votului, Guvernul Bolojan a fost demis, însă va rămâne în funcție cu rol interimar până la formarea unui nou executiv.

Între timp, președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care au făcut parte din coaliția de guvernare, în încercarea de a identifica o nouă formulă executivă.