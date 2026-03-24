Marius Budăi: „Voi vota să nu mai continuăm cu domnul Bolojan când vom avea consultarea internă din partid”

Deputatul PSD Marius Budăi anunță că, la consultarea internă din partid va vota împotriva rămânerii PSD la guvernare cu Ilie Bolojan premier. Social‑democratul susține că există o „înțelegere subterană” între șeful Guvernului și AUR, invocând atât voturile din Parlament, cât și declarații publice ale unor reprezentanți ai formațiunii.

„Mi-a fost greu să înțeleg de ce AUR a făcut jocurile domnului prim-ministru Ilie Bolojan atunci când a blocat în Parlament amendamentele PSD la Legea Bugetului privind sprijinul pentru seniorii cu venituri mici, pentru copiii din familiile sărace și pentru copiii cu dizabilități! Însă, după stenogramele din ședința internă a PNL totul se clarifică. Refuzul domnului Bolojan de a supune la vot în PNL o delimitare de AUR ne arată clar că există o înțelegere subterană. Nu neapărat între PNL și AUR, cât mai ales între Bolojan și AUR. Pare incredibil, nu?”, a scris Budăi, marți, 24 martie, pe Facebook.

„Peiu a scăpat porumbelul, dezvăluind că partidul său se gândește la o alianță cu PNL”

Social democratul spune că „probele” sunt „multe și izbitoare”:

„1. AUR tocmai a anunțat că nu mai depune nicio moțiune de cenzură împotriva prim-ministrului Bolojan în această sesiune parlamentară! Fix acum când PSD pune în discuție continuarea guvernării!

2. Recent, liderul senatorilor AUR, domnul Petrișor Peiu, a scăpat porumbelul într-un interviu dezvăluind că partidul său se gândește la o alianță cu PNL, după alegerile din 2028!

3. Tot acum, liberalii ne amenință că dacă vom rupe guvernarea cu Bolojan nu vor mai face Guvern cu PSD! Iar toată lumea știe că AUR e singurul partid cu care premierul Bolojan ar putea încropi o altă majoritate, fără PSD!

4. ⁠Dacă asta este înțelegerea Bolojan-AUR, le urez succes!”.

„Voi vota să nu mai continuăm cu domnul Bolojan”

Budăi a precizat că va vota împotriva rămânerii PSD la guvernare cu Ilie Bolojan la conducerea Executivului:

„Eu oricum voi vota să nu mai continuăm cu domnul Bolojan când vom avea consultarea internă din partid!”, a subliniat deputatul.

Social-democratul a adăugat:

„Însă, ceea mi se pare revoltător este că, din cauza acestor jocuri politice subterane, AUR a atacat Legea Bugetului la Curtea Constituțională, iar din acest motiv, sprijinul pe care PSD l-a pus în buget nu va mai ajunge la părinții și bunicii noștri înainte de Paște, cum fusese prevăzut! Deci, ca să blocheze demersul PSD, au lovit în seniori! Și chiar în contextul sărbătorilor creștine! Asta chiar este cinic!”.

Scenarii pentru PSD

Social-democrații discută mai multe variante pentru perioada de după 20 aprilie.

Unul dintre ele este refacerea coaliției cu PNL și UDMR, eventual chiar și cu USR, dar fără Ilie Bolojan în funcția de premier. PSD exclude clar continuarea guvernării cu Bolojan la Palatul Victoria. Însă PNL și USR au exclus deja continuarea guvernării cu PSD dacă social-democrații trântesc Guvernul.

O altă opțiune este intrarea în opoziție, dacă tabăra Bolojan se impune în PNL și se conturează un pol de dreapta alături de USR. Deși conducerea PSD respinge o alianță cu AUR, unii lideri locali nu exclud complet această variantă.