Marcel Ciolacu îl susţine pe Klaus Iohannis pentru funcţia de secretar general NATO ca cetăţean. Nu ca premier, nici ca preşedinte PSD

În timp ce analiştii politici consideră că şansele preşedintelui Klaus Iohannis de a fi secretar general NATO sunt destul de mici, prim-ministrul Marcel Ciolacu, preşedinte PSD, crede că acesta are un atu faţă de alţi candidaţi, potrivit news.ro.

Sâmbătă, în cadrul emisiunii Insider Politic difuzate de postul Prima TV, preşedintele PSD Marcel Ciolacu a fost întrebat cum se face că susţine în continuare candidatura lui Klaus Iohannis pentru funcţia de secretar general NATO, în contextul în care acesta l-a acuzat recent că „vinde Ardealul”.

Răspunsul a fost unul diplomatic, premierul declarând practic că nu îl susţine pe Klaus Iohannis, ci susţine un român la o funcţie internaţională şi că, oricum, face acest lucru din postura de cetăţean şi nu de preşedinte de partid sau de prim-ministru.

„În primul rând, am zis că susţin orice român. Şi sunt mândru, ca şi român, nu ca prim-ministru, nu ca preşedinte de partid. Eu sunt mândru când un român ajunge într-o funcţie înaltă, mai mult, când e cea de secretar general NATO. Eu nu am cu ce să-l susţin eu personal pe domnul Iohannis, că nu decid eu. Susţin orice român pentru orice funcţie internaţională. (...)„E funcţia României. Despre ce vorbim?”, a declarat liderul PSD.

„Eu nu am adversari politici, duşmani politici, eu nu sunt un om care urăşte. Nu am acest sentiment, nu sunt frustrat. Sunt un om normal, un creştin, care, repet, se bucură dacă un român, dacă reuşeşte. E Daniel, care a reuşit prima companie, Daniel Dineş, ajunsă la un... Normal că m-am bucurat. E un lucru... Vedem sportivii, au fost copiii premiaţi la NASA. Din nu ştiu câte premii, 50 de premii au luat copiii din România, normal că te bucuri. E ţara ta”, a explicat Marcel Ciolacu susţinerea sa pentru candidatura lui Klaus Iohannis, în ciuda acuzaţiilor grave pe care acesta le-a făcut la adresa sa.

În ceea ce priveşte şansele preşedintelui Klaus Iohannis de a deveni secretar general al NATO, deşi analiştii politici consideră că acestea sunt destul de mici, liderul PSD crede că preşedintele României are un atu în faţa altor candidaţi. Acesta este dat de faptul că nimeni nu este împotriva sa şi a menţionat că împotriva lui Mark Rutte, contracandidatul pentru această poziţie, sunt preşedinţi şi prim-miniştri.

„Nu am făcut o evaluare. Am avut discuţii cu alte ţări, sunt reprezentate de premieri, cum e Cancelarul Germaniei. Am avut discuţii. Atuul preşedintelui Iohannis este faptul că nimeni nu este împotriva domniei sale, a candidaturii”, a explicat Marcel Ciolacu.

Comentând faptul că Mark Rutte, fost premier al Olandei, va fi un contracandidat redutabil, pentru că deja cele mai influente state NATO, SUA, Franța și Marea Britanie, au anunțat că îl vor susține pe olandez, Marcel Ciolacu a subliniat: „Corect, dar împotriva domnului Rutte sunt anumiţi preşedinţi şi prim-miniştri. Spun ca întotdeauna va exista o negociere”.