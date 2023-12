Cu mandatul pe masă. Ciolacu: Dacă PSD pierde alegerile, demisionez / Ce spune despre candidatura la prezidențiale

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu s-a gândit deocamdată să intre în cursa pentru prezidenţiale, subliniind că dacă partidul pe care îl conduce va pierde alegerile europarlamentare, va demisiona din fruntea partidului.

În cadrul unui interviu la România TV, premierul a subliniat că încă nu are niciun gând privind candidatura la prezidențiale. „Momentan nu mi-a trecut prin cap să candidez. Cele mai importante alegeri sunt primele - europarlamentarele”, a afirmat Ciolacu, potrivit Agerpres.

Ciolacu a reamintit că dacă PSD va pierde alegerile, va pleca a doua zi, prin demisie, din funcţia de lider al partidului. „În momentul în care pierzi alegerile, ai plecat. E o regulă de aur în politică, Nu scapi de ea. O mai amâni o lună, două, dar până la urmă tot acolo ajungi. (...) Sunt ferm convins că vom fi pe primul loc şi la europarlamentare. (...) Trebuie să ne maturizăm şi politic. Trebuie să ne asumăm lucruri. Sunt unul dintre oamenii care îşi asumă lucruri", a afirmat președintele PSD.

Colaborare între politic și cetățeni

Întrebat ce ar transmite românilor, ca mesaj pentur 2024, Ciolacu a precizat: „Trebuie să reclădim acest parteneriat între politicieni, Guvern, administraţie şi om. S-a creat o prăpastie mult prea mare. Am fost mult prea des în pragul unei crize sociale în România după pandemie, lucru care se vede acum. Eu voi lua deciziile corecte pentru România şi pentru români. Costurile politice vor fi la vot. Românii vor decide şi întotdeauna au dreptate. Îmi voi asuma şi reforma în sistemul bugetar, indiferent că este campanie electorală, cum am făcut şi cu Schengen. Îţi vine când te uiţi şi vezi... unii care, neputincioşi, nu au făcut nimic şi nu au lăsat nimic în urmă şi când, în sfârşit, reuşim să facem doi paşi înainte, noi, românii, din interese politice, mici, mărunte, cât vrem să ne facem singuri rău”.

Liderul de la Palatul Victoria a punctat că a început și procesul de reorganizare a unor instituții. „Am peste 10 ministere care în acest moment sunt în reorganizare, pus în transparenţă proiectul. A terminat SGG. Am cerut ca toate instituţiile să aibă un birou unic de autorizare, de avizare, să nu mai mergi pe la fiecare birou să ceri semnături, chit că eşti privat sau eşti din administraţia centrală sau locală. Tot ce înseamnă control se va reuni la un singur departament în toate ministerele. Aceste modificări de fond se fac în timp, şi aşa mi-am propus în maximum şase luni. Eu sper ca la sfârşitul lui februarie peste 80% din ministere să le am reorganizate”, a completat Marcel Ciolacu.