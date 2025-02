„Jos labele de pe fermierii şi procesatorii români” - Reacții dure la boicotul din supermarketuri

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, le transmite celor care fac politică în momentul de faţă „să dea jos labele de pe fermierii şi procesatorii români”.

„Eu am transmis public ce am avut de transmis şi încă o dată rog pe toată lumea - şi pe cei care fac politică în momentul faţă - să lase fermierii, să lase procesatorii în pace, să nu creeze dificultăţi financiare producătorilor români şi, în continuare, dacă au anumite discuţii privind practicile comerciale neloiale privind partea de comerţ - unde partea de comerţ este integrată la Ministerul Economiei, dar asta este întotdeauna, chiar dacă n-am atribuţii în comerţ am intervenit prompt pentru fermierii şi procesatorii români - să vină să stea la masa discuţiei cu noi, la Comitetul de monitorizare pe care îl avem constituit la nivelul Ministerului Agriculturii. Dacă vorbim de politică, eu îi rog pe toţi să dea jos labele de pe fermierii şi procesatorii români”, a declarat, luni, ministrul Agriculturii Florin Barcu.

Acesta a reiterat că în lanţurile de magazine de retail 70% dintre produsele procesate, la raft, sunt româneşti. Întrebat dacă există un studiu în acest sens, el a răspuns: „Studiul normal că există. Există studiu şi la Consiliul Concurenţei, dar dacă vrei şi mergeţi cu mine într-un magazin de retail şi luăm un produs, aliment de bază, făina, nu există decât un singur produs care vine din import, celelalte 12 sunt realizate de procesatorii români. Dacă mergem pe gama de ulei, acelaşi lucru se întâmplă”.

Boicotul supermarketurilor criticat și de eurodeputații români

Eurodeputații PNL au reacționat pe rețelele de socializare cu privire la boicotul supermarketurilor anunțat de candidatul la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a subliniat importanța pieței libere, în timp ce Daniel Budă a explicat că supermarketurile au rolul lor

„Călin Georgescu vrea să o ducem ca în comunism, când el poate o ducea bine, dar românii o duceau rău. Călin Georgescu vrea să ne întoarcem în izolare și sărăcie, la fel ca în perioada comunistă, când nu aveam ce mânca și magazinele erau goale. Sau ca în anii ’90, când inflația topea puterea de cumpărare a românilor”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Potrivit eurodeputatului, „realitatea este că, datorită aderării la Uniunea Europeană, a pieței libere și a democrației, ne permitem acum de patru ori mai multe lucruri comparativ cu acum 25 de ani. Veniturile reale ale românilor au crescut de patru ori în ultimul sfert de secol. Datorită standardelor europene, avem acces la produse de calitate mult mai bună, atât românești, cât și străine. Produsele pe care acum 25 de ani ni le aduceau cu greu rudele din Germania, Italia sau Franța le găsim acum la orice colț de bloc”.

„Călin Georgescu vrea să întoarcem spatele pieței libere care ne-a adus un nivel de trai mai bun. Majoritatea covârșitoare a românilor o duce mai bine acum decât în perioada comunistă sau în anii ’90. Cel mai probabil, Călin Georgescu este printre puținii care o duceau bine în comunism și de aceea vrea să ne aducă înapoi acolo. Noi trebuie să-i spunem: Nu, mulțumim! Mergi singur”, a mai scris Mureșan.

Eurodeputatul Daniel Buda a publicat pe Facebook un videoclip în care își face cumpărăturile dintr-un supermarket din Cluj, explicând că are o altă părere față de Călin Georgescu și că supermarketurile au rolul lor.

„Cetățenii români nu trebuie să se lase manipulați! Susțin piețele locale și lanțurile scurte de aprovizionare, dar supermarketurile sunt complementare în garantarea securității alimentare”, a scris europarlamentarul.

Îndemnul lui Călin Georgescu, lansat către susținătorii săi, de a boicota supermarketurile ar putea îngropa industria alimentară. Producătorii români își vând între 60 și 80% din producție prin rețelele de retail, iar măsura ar avea consecințe catastrofale. Sunt alte soluții pentru scăderea de prețuri, spun specialiștii.

„Un demers nobil de sprijinire a producătorului român” și-a numit Călin Georgescu „chemarea” pe care a lansat-o susținătorilor săi de a nu-și mai face cumpărăturile în supermarketurile sau hipermarketurile cu acționari străini, timp de o săptămână, în perioada 10-16 februarie. În acest interval, românii ar trebui să se îndrepte către piețe și către magazinele românești. De ce? Pentru că prețurile pe care le practică supermarketurile sunt prea mari, spun Georgescu și susținătorii săi, iar profiturile nu rămân în țară.