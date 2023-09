Iohannis: „Combaterea corupției la nivel înalt are nevoie de rezultate palpabile”. Președintele cere oameni integri în funcțiile publice

Președintele României a subliniat, în discursul ținut de față cu șefii din Justiție, că principiul potrivit căruia „nimeni nu este mai presus de lege” este unul esențial pledând pentru continuarea lupte anticorupție inclusiv la nivel înalt, unde sunt așteptate „rezultate palpabile”.

„Astăzi este o zi extrem de importantă nu doar pentru sistemul de justiție, ci este o zi importantă pentru România și pentru cetățenii săi. Ridicarea Mecanismului de cooperare și verificare, anunțată oficial în urmă cu puțin timp de către Comisia Europeană, este o reușită a instituțiilor statului și a întregii societăți românești. La finalul unui lung proces de atentă monitorizare, obiectivele din cadrul MCV au fost îndeplinite cu succes de România! Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, ne-am luat angajamentul ferm de a ne asuma valorile europene, de a construi instituții puternice și de a promova legi care să protejeze cetățenii și să asigure o justiție corectă. A fost un drum lung, timp de 17 ani, pe care îl încheiem acum”, a afirmat Klaus Iohannis.

„Am parcurs, ca stat european, o perioadă în care democrația românească s-a maturizat, iar sistemul judiciar s-a consolidat și și-a creat acei anticorpi atât de necesari în orice societate modernă, dezvoltată. Ridicarea MCV ne arată că eforturile noastre, accelerate în ultimii ani, nu au fost în zadar și am răspuns eficient disfuncționalităților existente în sistemul judiciar, continuând cu hotărâre lupta împotriva marii corupții. Instituțiile Uniunii Europene, în special Comisia Europeană, au fost alături de noi pe tot acest parcurs. Le mulțumesc pentru onestitate, deschidere, dialogul constructiv și pentru sprijin. Mulțumesc, totodată, și tuturor decidenților din România, care au contribuit la obținerea acestui rezultat atât de așteptat”, a continuat șeful statului.

Amintiri din epoca Dragnea

„Sistemul judiciar a traversat perioade dificile de-a lungul timpului: schimbări legislative frecvente, unele respinse puternic de reprezentanții sistemului judiciar, de profesiile juridice sau de societatea civilă, încercări de subordonare a justiției din partea unor politicieni, o criză pandemică fără precedent. Mecanismul de cooperare și verificare a reprezentat mai mult decât un instrument însoțit de vizite de monitorizare și rapoarte de progres. Acesta a generat un dialog constant între instituțiile naționale și Comisia Europeană și, implicit, un efort susținut, determinând astfel, pe termen lung, un mod de lucru integrat în activitatea constantă a celor mai importante instituții din sistemul judiciar”, a subliniat Klaus Iohannis.

„România și-a asumat patru mari direcţii de acţiune și a livrat rezultate concrete și foarte bune pe fiecare dintre ele. Mă refer la garantarea unui proces judiciar transparent și eficient, inclusiv prin întărirea rolului Consiliului Superior al Magistraturii, la coduri de procedură civilă și penală moderne, la înființarea unei agenții de integritate și, cea de-a patra direcție, la continuarea cu hotărâre, prin anchete profesioniste și imparțiale, a luptei împotriva corupției la nivel înalt. Avem un nou cadru legislativ pentru organizarea și funcționarea sistemului judiciar, prin noile legi ale justiției și revizuirea Codului penal și a Codului de procedură penală”, a afirmat președintele.

„Integritatea în funcții publice este fundamentală pentru a construi încredere în instituții și salut demersurile tuturor celor care promovează această valoare socială, de la autorități, mass-media, societate civilă până la reprezentanți ai mediului academic sau cetățeni. Lupta împotriva corupției trebuie însă să rămână o preocupare constantă. Combaterea corupției la nivel înalt are nevoie și pe mai departe de eforturi constante și de rezultate palpabile. Principiul conform căruia nimeni nu este mai presus de lege trebuie să se reconfirme prin fiecare anchetă realizată cu profesionalism, într-un termen optim și cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale”, a subliniat șeful statului.

Justiția independentă și PNRR

„Misiunea sistemului judiciar rămâne una fundamentală pentru parcursul unui stat democratic. O justiție independentă și puternică ne asigură că generațiile viitoare vor putea trăi într-o țară în care legea este respectată, în care drepturile și libertățile cetățenilor sunt protejate în mod efectiv, iar fiecare cetăţean îşi poate valorifica potenţialul. Într-un context internațional complicat, într-o perioadă marcată de crize suprapuse, ridicarea MCV atestă angajamentul definitiv pro-european al României, în spiritul valorilor pe care s-a clădit Uniunea Europeană, precum respectarea drepturilor omului, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților naționale”, a mai afirmat Klaus Iohannis.

„Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă o oportunitate de a consolida acest important succes de etapă și de a investi într-un sistem judiciar puternic, inclusiv prin măsuri precum evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate sau programe de formare în domeniul integrității. Deficitul de personal din sistemul judiciar, infrastructura optimă, accelerarea procesului de digitalizare, dialogul în interiorul acestui sistem, asigurarea securității raporturilor juridice sunt doar câteva dintre subiectele care trebuie să rămână în atenția tuturor decidenților chemați să identifice soluții viabile. În același timp, creșterea eficienței actului de justiție, promovarea integrității în viața publică, lupta împotriva corupției la toate nivelurile și consolidarea capacității instituțiilor din sistemul judiciar nu se opresc prin ridicarea MCV”, susține șeful statului.

„Aceste obiective sunt deja parte integrantă din viața societății noastre, iar la nivelul Uniunii Europene, România se va înscrie în continuare în tabloul general european, alături de toate statele Uniunii, prin intermediul mecanismului privind statul de drept în Uniunea Europeană, consolidat, din 2022, cu recomandări specifice de țară. Acest cadru, parte a instrumentarului european din sfera democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, asigură României, care a susținut de la început introducerea mecanismului și participă activ la acesta, coordonatele continuării colaborării cu Comisia Europeană și ale schimbului de experiență și bune practici cu celelalte state membre”, a reiterat Iohannis.

„În toți acești ani, am susținut în mod constant și necondiționat reformele necesare pentru a ajunge astăzi aici. Din calitatea de mediator între autoritățile publice și între stat și societate, în exercitarea rolului de a veghea la respectarea Legii Fundamentale și la buna funcționare a autorităților publice, am folosit toate prerogativele constituţionale împotriva legislației nocive pentru justiția din România și am acționat astfel încât reformele din sistemul judiciar să fie realizate și aplicate, cu rezultate concrete. Vocile românilor care își doresc un stat funcțional și o justiție independentă s-au auzit în stradă și au avut un ecou şi în rândul clasei politice, responsabilizând decidenții și reafirmând valorile care ne ghidează, ca stat european. Rămân la fel de hotărât să folosesc toate prerogativele constituţionale pentru protejarea valorilor europene”, a conchis președintele României.