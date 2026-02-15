Duminica Înfricoșătoarei Judecăți și lăsatul secului de carne. Începe Săptămâna Albă, perioada de tranziție către Postul Paștelui

Duminică, 16 februarie, Biserica Ortodoxă marchează Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, moment care deschide Săptămâna Albă, perioada de tranziție către Postul Mare. Această duminică este și ziua în care credincioșii lasă sec de carne, pregătindu-se pentru cele 48 de zile de post care preced sărbătoarea Învierii Domnului.

Această zi poartă numele de „Duminica Înfricoșătoarei Judecăți” deoarece la Sfânta Liturghie se citește Evanghelia care vorbește despre Judecata de Apoi, momentul universal al evaluării omenirii la cea de-a Doua Venire a lui Hristos.

Ce înseamnă Lăsatul Secului

Expresia „lăsatul secului” provine din latinescul saeculum și înseamnă „a lăsa cele lumești”. În tradiția creștină, termenul marchează renunțarea la păcate și la hrana bogată, ca pregătire pentru asceza Postului Sfintelor Paști.

În Săptămâna Albă, credincioșii renunță la carne, dar au dezlegare la lactate, ouă și pește. În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie.

„Este o săptămână de pregătire pentru perioada de post de șapte săptămâni, ea urmează să facă trecerea mai ușoară către Postul Paștelui, să nu fie prea bruscă tranziția. Duminica viitoare va fi Lăsatul Secului de brânză, ouă și pește. Acest post este cel mai strict”, explica, în urmă cu ceva timp, un preot consultat de Adevărul.

„Să fim mai generoși, mai toleranți, mai iubitori”

Săptămâna Albă, denumită așa datorită culorii alimentelor permise, ajută la întărirea organismului, dar și a spiritului credincioșilor. Sunt recomandate și rugăciuni în această săptămână pentru a intra în spiritul celei mai mari sărbători ortodoxe. În plus, nu ar trebui să uităm de faptele bune, pentru că postul este mai ales despre a fi mai bun:

„E clar că tot postul trebuie să fim mai buni, să ne ajutăm unii pe alții, să fim mai generoși, mai toleranți, mai iubitori, să ne arătăm dragostea. Atunci când faci un bine unui om, îi faci un bine lui Dumnezeu, asta e perioada de pregătire, despre asta e vorba în perioada de pregătire, dar și tot postul, în genera”.

Aceasta este și ultima săptămână în care au loc petreceri. Deoarece, în teologia ortodoxă, postul înseamnă și „îndepărtarea de patimi”, potrivit Basilica.ro.

„Îngrijindu-se de cele ale trupului, Biserica îi obișuiește pe credincioși cu practica postirii (prin abținerea de la consumul de carne), permițându-le, totuși, să se întărească pentru cele 40 de zile în care se vor osteni, cu produse din lapte, ouă şi peşte. Albul acestor alimente simbolizează haina luminoasă a postului pe care urmează să-l începem”, potrivit Doxologia.ro.

Însă, postul limitat doar la mâncare înseamnă doau o cură medicală, așă că faptele bune, meditația și rugăciunile sunt de nelipsit.

Mai mult decât atât, această săptămână poate fi interpretată și ca un fel de reîntoarcere în Rai.

„Suntem îndemnați să lăsăm bucatele de carne, nădăjduind a câștiga starea lui Adam înainte de a fi izgonit, când îl putea vedea pe Dumnezeu. Însăși denumirea „albă” ne sugerează starea de curăție la care trebuie să ajungem în post, ce se vrea a fi reîntoarcerea noastră la starea paradisiacă pierdută prin păcat”, potrivit Doxologia.