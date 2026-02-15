search
Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți și lăsatul secului de carne. Începe Săptămâna Albă, perioada de tranziție către Postul Paștelui

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Duminică, 16 februarie, Biserica Ortodoxă marchează Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, moment care deschide Săptămâna Albă, perioada de tranziție către Postul Mare. Această duminică este și ziua în care credincioșii lasă sec de carne, pregătindu-se pentru cele 48 de zile de post care preced sărbătoarea Învierii Domnului.

E Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. FOTO crestinortodox.ro
E Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. FOTO crestinortodox.ro

Această zi poartă numele de „Duminica Înfricoșătoarei Judecăți” deoarece la Sfânta Liturghie se citește Evanghelia care vorbește despre Judecata de Apoi, momentul universal al evaluării omenirii la cea de-a Doua Venire a lui Hristos.

Ce înseamnă Lăsatul Secului

Expresia „lăsatul secului” provine din latinescul saeculum și înseamnă „a lăsa cele lumești”. În tradiția creștină, termenul marchează renunțarea la păcate și la hrana bogată, ca pregătire pentru asceza Postului Sfintelor Paști.

În Săptămâna Albă, credincioșii renunță la carne, dar au dezlegare la lactate, ouă și pește. În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie.

Este o săptămână de pregătire pentru perioada de post de șapte săptămâni, ea urmează să facă trecerea mai ușoară către Postul Paștelui, să nu fie prea bruscă tranziția. Duminica viitoare va fi Lăsatul Secului de brânză, ouă și pește. Acest post este cel mai strict”, explica, în urmă cu ceva timp, un preot consultat de Adevărul.

„Să fim mai generoși, mai toleranți, mai iubitori”

Săptămâna Albă, denumită așa datorită culorii alimentelor permise, ajută la întărirea organismului, dar și a spiritului credincioșilor. Sunt recomandate și rugăciuni în această săptămână pentru a intra în spiritul celei mai mari sărbători ortodoxe. În plus, nu ar trebui să uităm de faptele bune, pentru că postul este mai ales despre a fi mai bun:

E clar că tot postul trebuie să fim mai buni, să ne ajutăm unii pe alții, să fim mai generoși, mai toleranți, mai iubitori, să ne arătăm dragostea. Atunci când faci un bine unui om, îi faci un bine lui Dumnezeu, asta e perioada de pregătire, despre asta e vorba în perioada de pregătire, dar și tot postul, în genera”.

Aceasta este și ultima săptămână în care au loc petreceri. Deoarece, în teologia ortodoxă, postul înseamnă și „îndepărtarea de patimi”, potrivit Basilica.ro. 

Îngrijindu-se de cele ale trupului, Biserica îi obișuiește pe credincioși cu practica postirii (prin abținerea de la consumul de carne), permițându-le, totuși, să se întărească pentru cele 40 de zile în care se vor osteni, cu produse din lapte, ouă şi peşte. Albul acestor alimente simbolizează haina luminoasă a postului pe care urmează să-l începem”, potrivit Doxologia.ro.

Însă, postul limitat doar la mâncare înseamnă doau o cură medicală, așă că faptele bune, meditația și rugăciunile sunt de nelipsit.

Mai mult decât atât, această săptămână poate fi interpretată și ca un fel de reîntoarcere în Rai.

Suntem îndemnați să lăsăm bucatele de carne, nădăjduind a câștiga starea lui Adam înainte de a fi izgonit, când îl putea vedea pe Dumnezeu. Însăși denumirea „albă” ne sugerează starea de curăție la care trebuie să ajungem în post, ce se vrea a fi reîntoarcerea noastră la starea paradisiacă pierdută prin păcat”, potrivit Doxologia.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Replica lui Viktor Orban pentru Volodimir Zelenski: „Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene”
stirileprotv.ro
image
USR-iștii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan, după acuzațiile că a băgat România în recesiune. Tăcerea dinspre majoritatea șefilor PNL alimentează acuzațiile de „USR-izare” a lui Bolojan. Cine îi ține spatele premierului
gandul.ro
image
Viktor Orban numește care este adevărata amenințare pentru Ungaria: „O sursă de pericol iminent”
mediafax.ro
image
Câți copii are, de fapt, Cătălin Zmărăndescu. Campionul participă la Power Couple
fanatik.ro
image
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
FOTO A treia oară e cu noroc! Imagini inedite de la nunta lui Florentin Petre. ”Mi-am găsit jumătatea!”
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
observatornews.ro
image
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
cancan.ro
image
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
prosport.ro
image
Cine este Karina Pavăl, moștenitoarea Dedeman aflată în centrul tranzacției Carrefour
playtech.ro
image
Vedeta CSM-ului și-a făcut publică povestea de dragoste pe care o trăiește cu o colegă de echipă. Anterior, ea fusese cerută în căsătorie de un bărbat
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal uriaș, după derby-ul câștigat de Cristi Chivu în Italia. Juventus, decizie radicală
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Andra a dezvăluit secretul prin care a slăbit considerabil. A scăpat instant de 10 kg!
romaniatv.net
image
Faliment în firmele din România. Ar putea urma un val major de concedieri
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când se toaletează, de fapt, pomii primăvara. Așa îți asiguri o recoltă bogată, fructe mari și zemoase
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
Tort de negresa cu fructe de padure Sursa foto shutterstock 2314570581 jpg
Desertul care te cucerește! Tort negresă şi fructe de pădure
clickpentrufemei.ro
Inelul, imediat după ce a fost descoperit (© Norwegian Institute for Cultural Heritage Research - NIKU)
Inel medieval din aur cu o piatră prețioasă strălucitoare, descoperit în Norvegia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Valentine’s Day, romantism sau stres? Ce ascund așteptările exagerate?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!