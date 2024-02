Grindeanu: 2024 va fi an-bornă pentru infrastructura modernă din Timiș

Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor și prim-vicepreședinte al PSD, este optimist privind darea în folosință a cât mai mulți kilometri de autostradă și drumuri expres, criticând autoritățile locale din Timișoara pentru faptul că mai mult au pus piedici decât să ajute Guvernul.

„Va fi un an de referință pentru toate tipurile de infrastructură de transport din România. Datorită determinării și consecvenței Guvernului Ciolacu, vor fi evoluții importante în fiecare sector de infrastructură mare, din fiecare regiune. De aceea, voi fi prezent pe șantiere pentru a mă asigura că sunt respectate graficele de lucrări asumate de antreprenor. Am verificat lucrările de pe șantierul Variantei Ocolitoare Timișoara Sud (25,69 km). Pe cât de mulțumit am fost de mobilizarea și de ritmul de lucru alert al constructorului, pe atât de mult m-a surprins neplăcut lipsa de implicare a autorităților locale! Primăria riscă să țină în loc (după 2 ani de tergiversări de neînțeles pentru relocarea utilităților) darea parțială în circulație a aproximativ 6 km (de la Ghiroda la Moșnița) care vor fi rapid finalizați. De aceea, fac un apel la edilii urbei să țină cont de interesul legitim timișorenilor de a avea acces la o infrastructură rutieră modernă!”, a precizat Sorin Grindeanu, într-o declarație pentru „Adevărul”.

„O implicare nepartinică extrem de necesară, de altfel, și pentru alte proiecte precum Varianta Ocolitoare Timișoara Vest (13,9 km) pentru care s-a lansat recent licitația pentru proiectare și construcție! Cert este că primăvara începe în forță pe alte șantiere din județ. La 1 martie, se dă startul pentru tunelurile de pe secțiunea E a Autostrăzii Lugoj-Deva. Iar documentația pentru obținerea autorizației de construire pe secțiunea E1 este în curs de elaborare și va fi depusă la Ministerul Transporturilor în aproximativ două săptămâni. Iar sfârșitul acestui an îmi doresc să ne prindă cu finalizarea unui alt proiect important pentru Timiș: Studiul de fezabilitate pentru autostrada Timișoara – Moravița (73 km)”, a completat ministrul Transporturilor.

Importanța Schengen și pentru Timișoara

„Motive de bucurie atât pentru economia din Timiș, cât şi pentru cea națională, vom avea în martie, o dată cu aderarea pe sectorul aerian în Spațiul Schengen, dată la care şi noul terminal al Aeroportului Internațional Traian Vuia se va inaugura. Acesta va prelua toți pasagerii pentru destinații Schengen, inclusiv plecările interne, iar vechiul terminal va avea regim Non-Schengen. Ministerul Transporturilor va mai asigura sprijin şi pentru realizarea parcării din fața noului terminal, construcția Parcului Fotovoltaic și construirea primei hale din zona Cargo”, mai susține Sorin Grindeanu.

„În tot acest an, se lucrează și la modernizarea infrastructurii feroviare din Timiș! Gara de Nord din Timișoara are termen de finalizare sfârșit de 2024. Iar tot pentru modernizarea infrastructurii feroviare încep, la 1 martie, lucrările pe Lotul 2 (Lugoj- Timișoara Est) al căii ferate Arad-Timișoara-Caransebeș. În paralel, mai sunt o serie de alte proiecte - în derulare sau în pregătire- precum noua linie de cale ferată care va asigura legătura dintre Gara de Est și Aeroportul Internațional Timișoara. Îmi doresc ca această multitudine de proiecte să reprezinte un punct de atracție atât pentru marile companii de construcții, cât și pentru mari operatori internaționali din zona serviciilor de transport”, a conchis numărul doi din PSD.