Gorghiu anunță „săptămână de foc” în Parlament: „Mergem mai departe cu reforma pensiilor speciale”

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat că deputații vor vota săptămâna viitoare proiectul de lege pentru desființarea pensiilor speciale, în ciuda protestului magistraților.

„La nivel de Coaliţie, la nivel de guvern şi la nivel de Parlament. Săptămâna viitoare va fi o săptămână de foc în Parlament, Camera Deputaţilor va vota această lege care este jalon şi responsabilitate în PNRR”, a susținut Alina Gorghiu, potrivit News, precizând că liderii Coaliției „vor merge mai departe cu această reformă”.

Totodată, noul ministru al Justiției a dat garanții că va fi găsită „soluţia echilibrată” pentru a tranșa problema pensiilor de serviciu, explicând că legiferarea porneşte de la principiul „care a revoltat întreaga societate”, acela privind faptul că „nicio pensie de serviciu nu poate să depăşească venitul obţinut în cursul perioadei de cotizare. Pe scurt, nicio pensie nu poate să fie mai mare decât salariul”.

Alina Gorghiu a mai explicat că protestul magistraților din țară nu blochează activitatea.

Protestul magistraților

Mai multe instanțe și parchete din București și din țară au anunțat că protestează față de iminentele modificări privind pensiile speciale, urmând ca activitatea să fie suspendată pe termen nelimitat. Magistrații au decis să amâne judecarea a numeroase cauze, fiind luate în discuție doar cauzele urgente.

Totodată, judecătorii întruniţi în Adunarea Generală au decis să sesizeze Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Avocatul Poporului, Preşedintele României, Preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedintele Senatului, pentru a sprijini întregul corp al magistraţilor, prin formularea obiecţiilor de neconstituționalitate la Curtea Constituţională a României.

„Sistemul judiciar este de acord ca soluția legislativă propusă să reglementeze un nivel maxim al pensiei, care să nu depășească salariul în plată al unui magistrat în activitate”, a transmis CSM

CSM a precizat însă că „este necesar ca dispozițiile legale să reglementeze o metodă reală de etapizare a creșterii vârstei de pensionare, pe o perioadă de timp rezonabilă, astfel încât să nu se creeze situații discriminatorii între profesioniștii cu o vechime similară în sistemul judiciar, dar cu o vârstă biologică diferită”.

„Prin urmare, apreciem că toate aceste propuneri sunt necesare pentru buna funcționare a sistemului judiciar și pentru garantarea unui act de justiție de calitate, având în vedere că realizarea justiției nu este numai un deziderat, ci o preocupare constantă, ce presupune îndeplinirea cu responsabilitate a acestui serviciu public în beneficiul justițiabilului”, conchide sursa citată.

Reforma pensiilor speciale. Ce prevede proiectul privind pensiile magistraților

O prevedere importantă din proiectul aflat la Parlament este creșterea vârstei de pensionare a magistraților, de la 50 de ani la 60 de ani, până în 2035. Baza de calcul rămâne la 80% (spre deosebire de alte categorii unde este de 65%) din media veniturilor brute realizate în ultimele luni înainte de data pensionării. Pentru cei pensionați până la 31 decembrie 2023, raportarea e la 12 luni consecutive din ultimii 10 ani de activitate înainte de data pensionării. După 1 ianuarie 2024, perioada de raportoare de 12 luni începe să crească, gradual, până în 2043, când ajunge la ultimele 300 de luni.

Perioada permisă ca asimilată (adică având o vechime în altă profesie juridică – notar, avocat etc.) scade treptat până în 2029, când nu va mai fi permisă. Mai precis, dacă în 2024 va mai fi permisă o perioadă asimilată de cinci ani, de la an la an va fi diminuată această perioadă. Nicio pensie nu va mai putea să depășească venitul obținut în perioada de cotizare, adică din timpul activității în câmpul muncii.

Și noul proiect pentru desființarea pensiilor speciale ale parlamentarilor intră în dezbaterea comisiilor, urmând să fie votat luni, într-un plen comun al Parlamentului.