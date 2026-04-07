Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Ministrul Justiției a trimis propunerile pentru șefiile marilor parchete. Mingea este acum la președintele Nicușor Dan

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis marți, 7 aprilie, propunerile pentru șefiile marilor parchete către Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, după finalizarea procedurii legale.

Radu Marinescu și Nicușor Dan FOTO: Facebook
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a înaintat, astăzi, către Palatul Cotroceni, propunerile pentru conducerile marilor parchete, după ce toate procedurile legale au fost îndeplinite, potrivit legii 303/2022, privind statutul magistraților. Procedura legală a fost declanșată pe 8 ianuarie 2026, scrie Mediafax.

Astfel, ministrul Justiției, a înaintat către președintele României, următoarele propuneri:

Ministerul Public (Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție):

  • Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, respinsă de Secția pentru Procurori a CSM și reaudiată de MJ, pentru ocuparea funcției de procuror șef al PÎCCJ
  • Marius Voineag, fostul șef al DNA, fără aviz al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de adjunct al PÎCCJ

Direcția Națională Anticorupție:

  • Viorel Cerbu, actualul adjunct al DNA, cu aviz pozitiv unanim al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de Procuror șef DNA
  • Marinela Mincă, actuala șefă a Secției Judiciare a DNA, respinsă de Secția pentru Procurori a CSM dar reaudiată, pentru funcția de adjunct DNA
  • Marius Ionel Ștefan, actualul șef al DNA Pitești, cu aviz pozitiv al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de adjunct DNA

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism:

  • Codrin Miron, actualul șef al DIICOT Timișoara, cu aviz pozitiv unanim al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de Procuror șef DIICOT
  • Alex Florența, fostul procuror general al României, fără aviz al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de adjunct al DIICOT
  • Gill Julien Grigore Iacobici, cu aviz negativ al Secției pentru Procurori a CSM dar reaudiat, propus pentru funcția de adjunct al DIICOT

Nicușor Dan: “În momentul în care voi primi propunerile, voi analiza”

Pentru procurori, aștept să primesc de la Ministrul Justiției. În momentul acesta, nu am primit oficial propunerile pentru niciuna dintre cele 8 funcții care au fost scoase la concurs. În momentul în care voi primi, voi analiza”, a spus astăzi, la Timișoara, Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a spus la începutul lunii martie, la Varșovia, că este „în complet dezacord” cu ceea ce speculează în social media despre numirea procurorilor de rang înalt.

„Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru că în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine, să iau o decizie informată. Și față de această analiză amplă pe care am făcut-o…Ca să o spun și mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează în social media. Adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au participat la concurs, fie au fost selectați. Dar nu vreau să mă antepronunț în momentul ăsta”, a spus președintele Nicușor Dan.

Ce prevede legea

Potrivit legii, Președintele României poate aproba sau refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere, dar trebuie să aducă la cunoștința publicului și motivul refuzului.

Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia se poate da în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii de către ministrul Justiției.

Șefii marilor parchete au mandate legale de doar 3 ani, care pot fi reînnoite doar o singură dată.

Top articole

image
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
digi24.ro
image
NASA a publicat primele fotografii cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții misiunii Artemis II
stirileprotv.ro
image
În ce zi se fac cozonacii și pasca de Paște, de fapt Puțini români știu acest amănunt
gandul.ro
image
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
mediafax.ro
image
Detaliul-cheie din cazul morții anestezistului de la Spitalul de Oftalmologie. Autoapărarea invocată de menajeră, sub semnul întrebării
fanatik.ro
image
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan: „Interdicția este și în online”
libertatea.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
antena3.ro
image
Analist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajute
observatornews.ro
image
26 decembrie 2025: Ziua în care Codruța a aflat ADEVĂRUL despre soțul ei. L-a părăsit în a doua zi de Crăciun
cancan.ro
image
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
prosport.ro
image
Luna nu e doar gri: astronauții Artemis II au văzut culori neașteptate pe suprafața satelitului
playtech.ro
image
Marea dezamăgire trăită de Mircea Lucescu la echipa națională! Cornel Dinu, dezvăluiri din conversațiile private: „Suferea, era decepționat!”
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Scenariu "de milioane": calificați direct în UEFA Champions League, deși ar trebui să joace preliminariile!
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Reconstituirea. Fotograful Elenei Lasconi spune povestea pozelor trucate cu Nicușor Dan și cum s-a ajuns la publicare
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea e SUPERBĂ, după ce a dat jos zeci de kilograme. S-a topit pe picioare și arată într-un mare fel. A recunoscut, în sfârșit, ce a făcut. Culmea, nu e greu deloc deloc!
romaniatv.net
image
Spitalul Universitar, ultimele informații despre starea lui Mircea Lucescu: ⁠Multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Afecțiunea care i-a pus sarcina în pericol Alexandrei Stan. Multe femei pierd sarcina din cauza asta și nu știu
actualitate.net
image
CNA retrage licența Realitatea Plus. Motivul pentru care postul TV se închide. Prima reacție a Ancăi Alexandrescu. UPDATE
click.ro
image
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
click.ro
image
Viorica și Ioniță de la Clejani rup tăcerea după internarea fiului lor la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu Fulgy: „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă”
click.ro
Kate Middleton de Paște 2026 foto Profimedia jpg
„Ce păcat! E atât de tânără și de frumoasă!” Kate Middleton, luată în colimator de criticii regali. Ce nu-i iartă?
okmagazine.ro
FotoJet (65) jpg
Meghan, acuzată că-și terorizează fiica, pe adorabila Lilibet! Actualizarea de familie a degenerat
okmagazine.ro
Brian Cox și soția foto Profimedia jpg
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Poveste impresionantă: un bărbat fără adăpost a fost angajat la magazinul unde le cerea bani trecătorilor. „Este foarte conștiincios”
CNA retrage licența Realitatea Plus. Motivul pentru care postul TV se închide. Prima reacție a Ancăi Alexandrescu. UPDATE

Meghan, acuzată că-și terorizează fiica, pe adorabila Lilibet! Actualizarea de familie a degenerat

„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!