Deputatul Mihai Fifor știe de pe acum votul PSD Arad la consultarea internă din aprilie: „Miracolul de la Bihor trebuie să plece”

Deputatul PSD Mihai Fifor anunţă, joi, că la consultarea internă din 20 aprilie, filiala PSD Arad va reitera fără echivoc votul dat în decembrie şi anume că ”miracolul de la Bihor trebuie să plece”.

”La consultarea internă din 20 aprilie, PSD Arad va reitera fără echivoc votul dat în decembrie: miracolul de la Bihor trebuie să plece. Ajunge cu haiducia de rit nou în care, în numele "reformei", luăm de la sărmani ca să dăm la protejaţi. România, în zodia Bolojan retrograd, alunecă vizibil din rău în mai rău. O ţară întreagă a devenit victima unei austerităţi oarbe şi a unui stil de guvernare rigid, rece, desprins complet de realitate. Apostolul austerităţii îşi sacrifică propriii cetăţeni cu o încăpăţânare aproape cinică, în timp ce economia scârţâie din toate încheieturile”, scrie Mihai Fifor pe Facebook.

El menţionează că PSD nu are nimic cu persoana fizică Ilie Bolojan.

”Problema este premierul Ilie Bolojan – deciziile sale, blocajele pe care le generează şi modul profund defectuos în care înţelege să conducă Guvernul. Faptele vorbesc de la sine. Industria se prăbuşeşte – o cădere de 16% într-o singură lună este un semnal de alarmă major. Puterea de cumpărare se topeşte de la o zi la alta. Preţurile la carburanţi cresc necontrolat, lovind în lanţ întreaga economie. Iar în tot acest timp, premierul nu conduce – amână, blochează, ezită”, subliniază deputatul PSD.

Mihai Fifor îl mai acuză pe premierul Bolojan că ”a întârziat luni de zile măsurile de relansare economică, a ţinut bugetul captiv într-un joc periculos de orgolii şi indecizie, iar acum continuă să tergiverseze decizii esenţiale care ar putea opri spirala scumpirilor”.

”Nu este doar incompetenţă. Este o formă de guvernare care produce efecte directe şi dureroase în viaţa oamenilor. România nu îşi mai permite acest experiment. Nu îşi mai permite un premier care reacţionează târziu, greşit sau deloc. Nu îşi mai permite blocaje, ezitări şi aroganţă administrativă. De aceea, vom face ceea ce este corect şi necesar: o evaluare fermă, lucidă şi responsabilă a guvernării Bolojan şi o decizie politică pe măsura situaţiei. Pentru că România nu mai are timp de experimente. România are nevoie de soluţii. Acum”, afirmă Fifor.