De ce nu are România un avion oficial, în timp ce alte țări au flote VIP. Analist: E prioritate pentru un stat care se respectă ANALIZĂ

România nu mai are o aeronava destinată deplasărilor oficiale din 2012, deși majoritatea statele au o flota destinată liderilor țării. Situația iese la iveală de câte ori apar discuții despre cheltuielile cu deplasările externe ale președintelui Klaus Iohannis. Analiștii consultați de Adevarul spun că frica de critici și populismul au împiedicat o astfel de achiziție.

Deși de-a lungul timpului majoritatea liderilor statului au atras atenția că ar trebui ca România să aibă cel puțin o aeronavă destinată zborurilor oficiale, iar costurile deplasărilor lui Klaus Iohannis au aprins discuțiile în spațiul public, niciun Guvern nu a avut curaj sa cumpere un astfel de avion.

Încă de anul trecut, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a reamintit necesitatea unei astfel de aeronave, iar abordarea oficialului a fost susținută și reluată recent de premierul Marcel Ciolacu.

„Statul român trebuie să aibă o aeronavă. Asta nu înseamnă că e o aeronavă a primului ministru, e o aeronavă a preşedintelui. Este pentru delegaţiile guvernamentale, pentru sportivi, pentru preşedinte, toate ţările din lume au acest lucru. Totuşi, suntem a cincea ţară europeană, nu cred că e un moft, dar, repet, o aeronavă care e la dispoziţia României, se merge la Olimpiadă. Sportivii pot merge cu aeronava Guvernului”, a argumentat premierul Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

Cu ce zboară liderii altor state

România este printre puținele state care nu au nici măcar un avion oficial. Potrivit Gândul.ro, Bulgaria are în flota VIP un Airbus și un Dessault Falcon 2000, Ungaria deține două Airbus 319 și două modele Dessault Falcon 7X, Polonia are cinci aeronave pentru transportul VIP, printre care două Boeing BBJ2, configurate special, un Boeing 737 – 800 NG și două Gulfstream G550, Grecia are două aeronave Gulfstream pentru curse speciale, Croația un model Challenger CL-604 configurat pentru VIP, iar Ucraina un Airbus și două aeronave produse local, Antonov.

Sursa citată menționează că Belgia folosește pentru deplasările oficiale un Dassault Falcon 900 și două Dassault Falcon 7X pentru familia regală și membri ai guvernului, iar Germania are în flota destinată înalților demnitari 15 aeronave, dintre care 2 Airbus A340 – 313 VIP, dar și șase modele Bombardiers. SUA are, destinate președintelui, două aeronave Boeing 747-200B, iar China o flota de peste 15 avioane folosite de președinte, premier si alți oficiali.

Ce s-a întâmplat cu avionul prezidențial al României

România nu mai are un avion prezidențial din 2012, atunci când aeronava achiziționată de Nicolae Ceaușescu a fost vândută companiei americane Omega Air, avionul fiind considerat extrem de poluant. Aeronava Boeing 707 YR-ABB „Carpaţi”, care l-a transportat pe Nicolae Ceauşescu, dar a fost folosită şi de alţi preşedinţi ai României, ultimul dintre ei fiind Traian Băsescu, a fost transformată în 2020 în cisternă pentru realimentarea în zbor a avioanelor de luptă. Potrivit Libertatea, din cauza zgomotului puternic produs la aterizare, se obținea o derogare pentru a ateriza pe aeroporturi atunci când avionul era folosit de Traian Băsescu.

Ulterior, zborurile oficiale ale preşedintelui României au fost efectuate cu o aeronavă Airbus A 310, aparținând companiei de stat Tarom. Fostul președinte Traian Băsescu a reziliat contractul, renunțând la zborurile cu aeronava închiriată de la Tarom în urma unui scandal public. Concret, ministrul Transporturilor de la acel moment, Relu Fenechiu, a afirmat atunci că „aeronava prezidenţială ar trebui vândută, deoarece pierderile provocate de acest avion se ridică la şapte milioane de euro pe an”.

Conform Gândul.ro, în 2013, România ducea negocieri pentru cumpărarea unui avion la mâna a doua de la Guvernul italian, însă s-a renunțat la demers. Ulterior, s-a discutat despre achizitia unui avion de la Tarom, însă nici aici discuțiile nu s-au concretizat, iar oficialii români au continuat să zboare cu avioane de linie sau închiriate. Tema a fost reluată de Guvernul Cioloş, însă fără vreo măsură concretă.

Prestigiu și securitate

Analiștii consultați de Adevărul susțin că achiziția unei aeronave pentru demnitari este necesară.

„Este o prioritate.(...) E normal ca un stat precum România să aibă o aeronavă prezidențială.(...) Este important pentru că este vorba despre un stat care se respectă. (...) Nu este normal ca un șef de stat, și nici măcar un șef de Guvern, să meargă cu cursele comerciale, pentru că nu li se poate asigura securitatea”, a explicat Cristian Pîrvulescu, care consideră că existența unei aeronave oficiale dă prestanță statului.

Politologul a mai catalogat drept inadmisibilă obligarea unui „președinte al unui stat NATO, implicat în acțiuni militare, în susținerea Ucrainei, să meargă cu un avion de linie care poate să fie oricând folosit de adversarii săi, nu neapărat pentru a-i pune viața în pericol, ci pentru a-l compromite sau ataca. (...) Pur și simplu nu ne gândim la riscuri. (...) Atacarea președintelui este atacarea noastră, a fiecăruia dintre noi”.

Cristian Pîrvulescu menționează că nu există costuri mici pentru o astfel de aeronavă sau pentru deplasările oficiale și consideră că discuția din jurul aeronavei închiriate de Klaus Iohannis pentru deplasările oficiale este "de un populism exagerat" și poate fi periculoasă "pentru prestigiul României".

Ce spune un fost consilier prezidențial

Potrivit fostului consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, Valeriu Turcan, lideri politici au evitat echiziționarea unei noi aeronave „din cauza populismului și a fricii ca nu cumva să apară comentarii negative în presă și în social media”.

„Din această cauză sunt evitate o mulțime de decizii, nu doar cea referitoare la o aeronava prezidențială. (...) România trebuie să aibă o aeronava care să poată fi utilizată de către președinte și prim ministru. Cel mai simplu și firesc mod în care acest lucru poate deveni realitate ar fi că Tarom să fie consolidată, să cumpere mai multe avioane noi, cu costuri mai reduse de exploatare, precum Airbus, iar una dintre aceste aeronave să poată deservi zborurile speciale. Președintele are nevoie de o astfel de aeronavă probabil maxim 30 de zile pe an. În restul timpului, aeronava poate să zboare în toată Europa și să producă venituri pentru Tarom. Soluția este destul de clară”, a mai arătat fostul consilier prezidențial.

Cât costă un avion

Conform unui răspuns al Administraţiei Prezidenţiale la solicitarea Agerpres, cheltuielile aferente pentru cele 34 de deplasări externe ale delegaţiilor oficiale conduse de preşedintele Klaus Iohannis, în anul 2023, însumează 41.104.103 lei.

Potrivit Euronews.ro, în 2022, președintele României a cheltuit cu deplasările externe peste 16,6 milioane de lei, iar în 2021 în jur de 7,5 milioane de lei.

Prețurile pentru un avion nou pot porni de la 30 de milioane de dolari și pot ajunge la peste 200 de milioane, potrivit Newsweek. Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, susținea că un leasing pentru un avion la mâna a doua ar putea ajunge la un milion de euro pe lună.