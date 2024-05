Un penitenciar de maximă siguranță din România, deschis pentru turiști. Cum este posibil acest lucru

Penitenciarul de Maximă Siguranță Arad, unde în prezent își ispășesc pedeapsa peste 1.400 de persoane private de libertate - fiind considerat unul dintre cele mai moderne penitenciare din țară - va primi turiști.

Acest penitenciar este încadrat în categoria penitenciarelor de maximă siguranță unde execută pedepsele privative de libertate, cu preponderență, deținuți încadrați în regimurile de executare: „închis” și „maximă siguranță” dar dispune și de o secție exterioară unde sunt cazate aproximativ 120 de persoane private de libertate – femei, clasificate în regimurile deschis și semideschis.

Totul va avea loc prin programul „Turist la tine acasă” prin care se vizitează obiective importante din oraș, iar primul tur din sezonul acesta va fi „În spatele ușilor închise la Penitenciarul Arad”.

Astfel, Arad Free Tours revine cu al cincilea sezon de evenimente. „Având în vedere succesul și cererea mare de care s-a bucurat ediția din toamna trecută «În spatele ușilor închise la Penitenciarul Arad», unde au fost mult mai multe solicitări decât locuri disponibile, așa cum au promis, organizatorii, Asociația Turism Alternativ și Penitenciarul Arad revin cu o nouă ediție și anul acesta. Turul la Penitenciar va avea loc duminică, 26 mai, de la 12:30, iar pentru a participa este nevoie obligatoriu de înscriere, care se face accesând linkul https://forms.gle/Vmk4x1MaZMh7SWdD8”, spun organizatorii.

Aceștia mai specifică ce se poate vizita:

„În cadrul turului vom avea ocazia să vizităm partea administrativă, sectorul de deținere și spațiile destinate activităților socio-educative, spațiu de acordare a dreptului la vizite, școala și biblioteca penitenciarului și bineînțeles că vom avea și un invitat special”.

Tururi tematice

Totodată anunță că anul acesta în cadrul seriei de evenimente „Turist la tine acasă” o să îmbine tururile tematice cu tururile centrate pe un singur obiectiv.

„Aici mă refer la «În spatele ușilor închise», unde o să descoperim ca și până acum obiective mai puțin convenționale pentru turism, obiective care își vor deschide ușile pentru cei curioși. Alături de ghizii Arad Free Tours vor fi și invitați surpriză, care își desfășoară activitatea în clădirile sau instituțiile pe care le vom vizita.”, declară Mario Csipai, președintele Asociației Turism Alternativ.

Arad Free Tours este un proiect al Asociației Turism Alternativ și a fost lansat în 2013 de un grup de tineri voluntari.

„Am pornit acest proiect cu scopul de a promova Aradul, iar de atunci am oferit sute de tururi, am ghidat mii de turiști de pe cinci continente și am organizat zeci de evenimente pentru localnici: tururi clasice, tururi tematice, tururi de nișă, tururi pe biciclete sau acțiuni de ecologizare și implicare civică. Totul pe bază de voluntariat, din pasiune pentru Arad”, transmit reprezentanții proiectului.