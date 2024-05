Ce zone din Europa au fost afectate de ciclonul care va ajunge și în România. Efecte devastatoare

Ciclonul care afectează zone întregi din centrul Europei ajunge și în România, săptămâna viitoare, anunță meteorologii.

Începând de marți, sunt așteptate ploi, fulgere și vijelii în toată țara. Zona de vest a țării este cea mai afectată.

„Ne așteptăm la o săptămână cu vreme mai instabilă decât am avut în această săptămână, însă mai caldă în această săptămână. Ne-am aflat sub influența unei mase de aer mai reci și o masă de aer destul de stabilă ce a determinat temperaturi, o vreme răcoroasă și la acest final de săptămână, aici, în partea de sud, multe nebulozitate, temperaturi modeste, chiar sub normalul climatologic”, potrivit lui Mihai Huștiu, meteorolog ANM, scrie euronews.ro.

Cu o astfel de situație se confruntă mai multe țări din Europa Centrală, mai ales Italia, unde au acționat ciclonii în ultima perioadă și situația nu este bună nici în următoarele ore, dar probleme sunt și în Bosnia Herțecovina, Serbia, Germania.

De altfel, Germania se confruntă cu inundații devastatoare. Cele mai afectate sunt regiunile din sud-vestul țării de la granița cu Franța. Potrivit autorităților locale, sunt cele mai violente inundații din ultimele trei decenii. Cancelarul german Olaf Scholz și-a anulat întâlnirile electorale din weekend și a vizitat zonele afectate.