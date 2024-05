Discover Oltenia. Charlie Ottley: „Una dintre cele mai bune inițiative din România în ultimii zece ani” VIDEO

Renumitul jurnalist britanic, Charlie Ottley, cel mai mare promotor al României peste hotare, a realizat un film dedicat promovării unui geoparc aspirant UNESCO. Cu această ocazie a dezvăluit și povestea din spatele documentarului „Discover Oltenia”.

Însoțit de echipa sa și de reprezentanții geoparcului aspirant UNESCO din județul Vâlcea, Charlie Ottley a filmat timp de șase luni în Oltenia de sub Munte. La finalul proiectului, a recunoscut: „Cred că aceasta este una dintre cele mai bune inițiative pe care le-am întâlnit în România în ultimii zece ani și este un exemplu perfect despre cum poți lua o zonă sălbatică, o zonă curată a Munților Carpați, și fără a o tăia sau exploata, să o transformi într-o sursă de venit pentru economia locală”.

Pe pagina de socializare a Olteniei de sub Munte - geoparc aspirant UNESCO a fost postat luni, 20 mai 2024, povestea noului film de promovare a comorilor Românie, realizat de regizorul britanic, devenit „ambasador pentru Oltenia de sub Munte” (VEZI VIDEO).

Povestea „Discover Oltenia” - noul brand de promovare a României

„După ce am petrecut ultimele șase luni creând filmul, (...) sunt foarte mândru să accept rolul de ambasador pentru Oltenia de Sub Munte”, a recunoscut realizatorul seriilor de documentare „Flavours of Romania” și „Wild Carpathia” despre noul brand propus, menționând și faptul că proiectul va aduce cu sine prosperitate pentru toate comunitățile implicate care vor putea în acest mod să-și promoveze cultura, meșteșugurile, istoria, dar și natura - peisajele mirifice și sălbatice pe care le dețin.

„Chiar sper că localnicii vor beneficia de oportunitățile pe care Geoparcul le va aduce, pentru că aceasta este o destinație care va atrage vizitatori nu doar din România, ci din toată lumea”, a mai menționat regizorul britanic.

Oltenia de sub Munte - „noua Transilvanie”

De altfel, pe parcursul filmărilor, Charlie Ottley a recunoscut și faptul că Oltenia de Sub Munte reprezintă una dintre cele mai frumoase și biodiverse regiuni din Carpați care ar putea concura oricând cu alte zone mult mai cunoscute din țara noastră: „România are mult mai multe de oferit în afara Transilvaniei și a mănăstirilor pictate din Bucovina. Oltenia ar putea fi «noua Transilvanie» în ceea ce privește turismul internațional. România trebuie să fie în topul destinațiilor turistice din Europa”.

Ideea de Geoparc aspirant UNESCO „Oltenia de sub Munte” s-a mulat pe cel mai mic parc național din România, unicul din țara noastră apărut în urma unei inițiative a unei organizații neguvernamentale - Asociația Kogayon (este vorba despre Buila-Vânturarița), dar și pe comorile neprețuite și nenumărate cuprinse într-un spațiu relativ restrâns: de la meșteșuguri cu tradiție, la arhitectură, spiritualitate, istorie, cultură, artă, geologie, bogății ale solului și subsolului, pe turism și implicit atracții unicat, precum și pe natura deosebit de generoasă din această regiune.

Avanpremiera la Horezu și premiera la București, în scurt timp

În procesul de naștere al acestui proiect, inițiatorii s-au lovit de multe probleme, inclusiv de opacitatea administrației județene și a administrațiilor locale care n-au înțeles ideea de geoparc Vâlcea. Între timp, părerile celor mai mulți, din fericire, s-au schimbat. Iar astăzi, există mult mai multe așezări, inclusiv din județele învecinate, care și-ar dori să facă parte din acest proiect.

Documentarul „Discover Oltenia” va avea în scurt timp avanpremiera în Horezu - Capitala Ceramicii Tradiționale Românești, parte din Geoparcul aspirant UNESCO OItenia de sub Munte, alături de alte cinci localități, printre care și stațiunea Băile Olănești, iar apoi premiera la București.