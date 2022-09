Daniel Iovănescu, numit adjunct al Avocatului Poporului după avizul favorabil al Comisiilor Juridice din Parlament

Comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au avizat favorabil, miercuri, numirea lui Daniel Iovănescu în funcţia de adjunct al Avocatului Poporului.

Potrivit legii, adjuncţii Avocatului Poporului sunt numiţi pe o perioadă de 5 ani de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două camere ale Parlamentului, a precizat preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Laura Vicol Ciorbă.

Iovănescu a fost propus pentru această funcţie de Avocatul Poporului, Renate Weber, şi este în prezent şeful acesteia de cabinet.

„Lucrez cu doamna Renate Weber de mai bine de 8 ani, am lucrat în calitate de consilier afaceri europene şi apoi şef de cabinet la cabinetul de eurodeputat al doamnei. De trei ani sunt şeful de cabinet de la Avocatul Poporului. Ca pregătire, am absolvit în 1995 Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Inginerie şi a Sistemelor de Management Tehnologice, apoi în 1999 am absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, iar în 2009 am absolvit Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept. Ca experienţă profesională, pot să spun că am lucrat aproximativ 9 ani într-o instituţie de forţă statului român - Serviciul de Informaţii Externe, apoi am avut o experienţă în viaţa privată, mai bine de şapte - opt ani am lucrat ca mediator, am lucrat în cabinete de avocatură", a precizat Iovănescu.

În 18 mai, Birourile permanente reunite au luat act de demisia unui adjunct al Avocatului Poporului, Raluca Ecaterina Alexandru. Ea a ocupat funcţia de adjunct al Avocatului Poporului pe domeniul privind prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie, iar mandatul i-a încetat pe data de 15 decembrie 2021, ca urmare a demisiei.

Parlamentul va decide o serie de numiri în funcții publice

Parlamentul trebuie să decidă la începutul sesiunii din toamnă o serie de numiri în funcții publice, în urma împărțirii lor prin negocierile din Coaliție. Printre pozițiile publice scoase la mezat sunt: două locuri în conducerea CNCD, patru în conducerea ANRE, șefia CNA și un loc de adjunct al Avocatului Poporului.

Surse din Coaliție au precizat pentru „Adevărul” că Birourile Permanente reunite vor decide și un nou adjunct al Avocatului Poporului, una din cele șase funcții fiind vacante. Poziția aceasta nu a fost încă negociată, fiind necesară o discuție între liderii Puterii.