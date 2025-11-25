search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cum poți reclama conținutul ilegal în campania electorală

0
0
Publicat:

Când întâlnesc online conținut care le ridică semne de întrebare – fie că este vorba despre publicitate politică mascată în perioada electorală, fie despre informații care pot încălca legea sau regulile unei platforme online – utilizatorii, dar și candidații la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025 au la dispoziție mecanisme clare pentru a reacționa. 

Cineva pune un buletin de vot în urnă
Românii pot raporta materialele publicitare politice online neconforme. Foto arhivă

ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale din România, reamintește modul în care aceste sesizări pot fi făcute astfel încât autoritățile competente sau platformele online să poată interveni rapid.

Modalități de raportare a materialelor publicitare politice online neconforme 

Utilizatorii, dar și candidații sau reprezentanții candidaților pot raporta materialele publicitare politice online neconforme identificate pe platformele online foarte mari sau chiar pe diferite pagini de internet către birourile electorale de circumscripție sau către birourile electorale județene, după caz. Datele de contact ale acestora sunt publicate pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, aici.

Modalități de raportare a publicității politice pe platformele online foarte mari

Platformele online foarte mari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn nu permit publicitatea politică. În aceste condiții, utilizatorii, dar și candidații sau reprezentanții candidaților pot raporta către aceste platforme online reclamele pe care le consideră publicitate politică. În situația în care nu sunt mulțumiți de decizia luată de platforme cu privire la reclamele raportate, utilizatorii pot apela la sistemul intern de soluționare a plângerilor, pe care platformele sunt obligate să îl pună la dispoziția utilizatorilor.

Găsiți aici linkuri către informații oferite de câteva dintre platformele online foarte mari privind raportarea direct către acestea a conținutului care încalcă condițiile generale de utilizare ale acestor platforme.

Modalități de raportare a conținutului ilegal pe platformele online foarte mari

Regulamentul privind serviciile digitale impune tuturor platformelor online foarte mari care oferă servicii în Uniunea Europeană să aibă mecanisme care să le permită utilizatorilor să raporteze într-un mod facil conținutul ilegal. Astfel, utilizatorii, inclusiv candidații sau reprezentanții candidaților pot semnala direct platformelor online foarte mari existența anumitor informații pe care le consideră conținut ilegal, prin mecanismele puse la dispoziție de acestea.

Găsiți aici linkuri către informații oferite de câteva dintre platformele online foarte mari privind raportarea conținutului ilegal direct către acestea.

Rolul ANCOM

Dacă, în urma demersurilor realizate în cadrul platformei online, utilizatorii apreciază că platforma nu respectă obligațiile de a oferi un mecanism de notificare privind prezența conținutului ilegal sau de a pune la dispoziție un sistem intern de soluționare a plângerilor, aceștia pot adresa o plângere ANCOM, însoțită de dovezi concludente pentru fiecare pas întreprins, folosind formularul dedicat. Dacă platforma are sediul în România, plângerea este soluționată de către ANCOM; în cazul platformelor online foarte mari menționate anterior, ANCOM transmite sesizarea coordonatorului serviciilor digitale din statul în care platforma este stabilită.

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de servicii intermediare, ANCOM a publicat informații detaliate despre rolul ANCOM în calitate de coordonator al serviciilor digitale, ce este conținutul ilegal, cine poate depune o plângere, ce servicii pot face obiectul unei plângeri în temeiul art. 53 din Regulamentul privind serviciile digitale sau despre raportarea conținutului ilegal. Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea dedicată serviciilor digitale de pe InfoCentru ANCOM.

„În calitatea sa de coordonator al serviciilor digitale în România, ANCOM nu are niciun rol în moderarea conținutului online, nu acționează ca organism de apel împotriva deciziilor platformelor online foarte mari în legătură cu conținutul ilegal și nu acționează ca autoritate extrajudiciară în litigiile dintre diferite părți sau diferiți utilizatori cu privire la conținutul ilegal”, a informat autoritatea.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
Primarul care apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat în concediu
stirileprotv.ro
image
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
gandul.ro
image
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
mediafax.ro
image
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
Moartea bizară a unei cântărețe de 22 de ani, cu o carieră în plină ascensiune. Se afla într-o mașină parcată când s-a întâmplat 
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Salarii şi solde pentru militari în 2026. Noi informaţii despre veniturile soldaţilor din România
playtech.ro
image
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
BURSELE copiilor se vor plăti mai DEVREME în decembrie. Când intră BANII pe card
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Ramona Eremia!
romaniatv.net
image
Drona apărută pe radare de dimineață în Tulcea și Galați, găsită căzută în Vaslui, anunță ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu: Nu avea încărcătură explozivă FOTO
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Relația Dacianei Sârbu cu Alex Ghionea. Cine este, de fapt, noul partener și ce dosar penal are pe rol
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Jennifer Lopez la nuntă în India Instagram jpg
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India
okmagazine.ro
George Clooney foto Profimedia jpg
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol