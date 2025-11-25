Cum poți reclama conținutul ilegal în campania electorală

Când întâlnesc online conținut care le ridică semne de întrebare – fie că este vorba despre publicitate politică mascată în perioada electorală, fie despre informații care pot încălca legea sau regulile unei platforme online – utilizatorii, dar și candidații la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025 au la dispoziție mecanisme clare pentru a reacționa.

ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale din România, reamintește modul în care aceste sesizări pot fi făcute astfel încât autoritățile competente sau platformele online să poată interveni rapid.

Modalități de raportare a materialelor publicitare politice online neconforme

Utilizatorii, dar și candidații sau reprezentanții candidaților pot raporta materialele publicitare politice online neconforme identificate pe platformele online foarte mari sau chiar pe diferite pagini de internet către birourile electorale de circumscripție sau către birourile electorale județene, după caz. Datele de contact ale acestora sunt publicate pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, aici.

Modalități de raportare a publicității politice pe platformele online foarte mari

Platformele online foarte mari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn nu permit publicitatea politică. În aceste condiții, utilizatorii, dar și candidații sau reprezentanții candidaților pot raporta către aceste platforme online reclamele pe care le consideră publicitate politică. În situația în care nu sunt mulțumiți de decizia luată de platforme cu privire la reclamele raportate, utilizatorii pot apela la sistemul intern de soluționare a plângerilor, pe care platformele sunt obligate să îl pună la dispoziția utilizatorilor.

Găsiți aici linkuri către informații oferite de câteva dintre platformele online foarte mari privind raportarea direct către acestea a conținutului care încalcă condițiile generale de utilizare ale acestor platforme.

Modalități de raportare a conținutului ilegal pe platformele online foarte mari

Regulamentul privind serviciile digitale impune tuturor platformelor online foarte mari care oferă servicii în Uniunea Europeană să aibă mecanisme care să le permită utilizatorilor să raporteze într-un mod facil conținutul ilegal. Astfel, utilizatorii, inclusiv candidații sau reprezentanții candidaților pot semnala direct platformelor online foarte mari existența anumitor informații pe care le consideră conținut ilegal, prin mecanismele puse la dispoziție de acestea.

Găsiți aici linkuri către informații oferite de câteva dintre platformele online foarte mari privind raportarea conținutului ilegal direct către acestea.

Rolul ANCOM

Dacă, în urma demersurilor realizate în cadrul platformei online, utilizatorii apreciază că platforma nu respectă obligațiile de a oferi un mecanism de notificare privind prezența conținutului ilegal sau de a pune la dispoziție un sistem intern de soluționare a plângerilor, aceștia pot adresa o plângere ANCOM, însoțită de dovezi concludente pentru fiecare pas întreprins, folosind formularul dedicat. Dacă platforma are sediul în România, plângerea este soluționată de către ANCOM; în cazul platformelor online foarte mari menționate anterior, ANCOM transmite sesizarea coordonatorului serviciilor digitale din statul în care platforma este stabilită.

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de servicii intermediare, ANCOM a publicat informații detaliate despre rolul ANCOM în calitate de coordonator al serviciilor digitale, ce este conținutul ilegal, cine poate depune o plângere, ce servicii pot face obiectul unei plângeri în temeiul art. 53 din Regulamentul privind serviciile digitale sau despre raportarea conținutului ilegal. Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea dedicată serviciilor digitale de pe InfoCentru ANCOM.

„În calitatea sa de coordonator al serviciilor digitale în România, ANCOM nu are niciun rol în moderarea conținutului online, nu acționează ca organism de apel împotriva deciziilor platformelor online foarte mari în legătură cu conținutul ilegal și nu acționează ca autoritate extrajudiciară în litigiile dintre diferite părți sau diferiți utilizatori cu privire la conținutul ilegal”, a informat autoritatea.